Κούρσα-θρίλερ για οδηγό ταξί στο Παλαιό Φάληρο: Οδηγός μηχανής τον χτύπησε με κράνος και έβγαλε όπλο

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η κούρσα ενός οδηγού ταξί όταν ένας μοτοσικλετιστής-νταής του επιτέθηκε με κράνος και τον απείλησε με όπλο που είχε κρυμμένο στο τσαντάκι του. Το πιστόλι εκπυρσοκρότησε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε μια γυναίκα που είχε επιβιβαστεί στο ταξί.

Η «κούρσα θρίλερ» ξεκίνησε όταν ο ταξιτζής διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα-επιβάτη. Εκείνη φαίνεται πως κάλεσε τον φίλο της για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της. Ο άνδρας περίμενε στο σημείο που θα κατέβαινε και, μόλις το ταξί έφτασε, της επιτέθηκε ο οδηγός της μηχανής.

«Φώναζε στον ταξιτζή "Άνοιξε την πόρτα, βγες έξω". Βγαίνει ο ταξιτζής έξω, ο μηχανόβιος τον έβριζε. Σε μια φάση ο ταξιτζής τον σπρώχνει και του ρίχνει με το κράνος ο μηχανόβιος στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή ο ταξιτζής, αφού είχε χτυπηθεί 2 - 3 φορές ήδη από τον μηχανόβιο, έψαχνε κάτι στο πορτ παγκαζ. Κάτι στο χέρι κράτησε, δεν έκανε κάποια κίνηση εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ίδιος και ένας διερχόμενος οδηγός προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες, όμως «πάγωσαν» όταν αντιλήφθηκαν το τσαντάκι του μοτοσικλετιστή.

Έβγαλε το όπλο για απειλή

«Ο μηχανόβιος στο τσαντάκι του είχε ένα όπλο. Εκείνη τη στιγμή έκανα εγώ λίγο πίσω, το παιδί με το αυτοκίνητο που είχε σταματήσει έφυγε και καλά έκανε. Το έβγαλε το όπλο προφανώς για απειλή και εκεί που είχαμε όλοι πλέον απομακρυνθεί εκπυρσοκρότησε το όπλο του κυρίου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Star, το όπλο ήταν ρέπλικα και δεν τραυματίστηκε κανείς.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην οδό Ζησιμοπούλου, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Παλαιού Φαλήρου. Ο ταξιτζής, σε κατάσταση σοκ, κάλεσε την αστυνομία, ενώ ο μοτοσικλετιστής απομακρύνθηκε από το σημείο μαζί με τη γυναίκα. Ο οδηγός του ταξί κατάφερε να συγκρατήσει τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής και πλέον τον αναζητά η ασφάλεια.