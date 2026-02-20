Κούρσα τίτλου για δύο στην Premier League - Το deja vu του 2008 με τη γκέλα της Άρσεναλ και η Σίτι

Η ισοπαλία (2-2) της Άρσεναλ εναντίον της Γουλβς έδωσε νέο ενδιαφέρον στην «κούρσα» τίτλου της φετινής Premier League.

Το γρήγορο γκολ του Σάκα στο 5ο λεπτό χάρισε το προβάδισμα στους «κανονιέρηδες», οι οποίοι διπλασίασαν τα τέρματά τους στο παιχνίδι με γκολ του Ινκαπιέ στο 56'. Οι γηπεδούχοι, όμως δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη και με δύο γκολ, στο 61' και στο 90+4, εξασφάλισαν την ισοπαλία ολοκληρώνοντας μία απροσδόκητη ανατροπή.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης στο «Μολινό», η Άρσεναλ βρισκόταν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας διατηρώντας διαφορά 4 βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι. Όμως η απώλεια βαθμών εναντίον της Γουλβς έδωσε τη δυνατότητα στους «πολίτες» να πλησιάσουν στους δύο βαθμούς.

Το «φάντασμα» του 2008

Η ισοπαλία της Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης (18/02) ξύπνησε δυσάρεστες αναμνήσεις στους φιλάθλους της ομάδας, οι οποίοι έχουν σημάνει... συναγερμό στο επιτελείο του συλλόγου.

Οι οπαδοί των «κανονιέρηδων», άλλωστε δε θα ξεχάσουν ποτέ την κατάρρευση της ομάδας το 2008, όταν ήταν πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα μετά από 26 αγωνιστικές, διατηρώντας διαφορά 5 βαθμών από τη δεύτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως τελικά τερμάτησε τρίτη.

Η εξόρμηση στο Μπέρμιγχαμ και οι συμπτώσεις με το Wolverhampton

Κατά παράξενη σύμπτωση, η πρώτη, από τις πολλές απώλειες βαθμών που είχε η ομάδα του Βενγκέρ στην κούρσα τίτλου για το πρωτάθλημα του 2008, καταγράφεται στο 27ο παιχνίδι που έδωσε η Άρσεναλ χρονολογικά για την Premier League, όπως ακριβώς και ο αγώνας στο «Μολινό» 18 χρόνια μετά.

Ο αγώνας δειξήχθη τον μήνα Φεβρουάριο και οι «κανονιέρηδες», όπως και την Τετάρτη (18/02), ταξίδεψαν στην περιοχή West Midlands. Τότε στο Μπέρμιγχαμ, φέτος στο Wolverhampton.

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ θα αγωνιζόταν τότε, όπως και την Τετάρτη (18/02), εναντίον μίας ομάδας, που πάλευε για τη σωτηρία και βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Deja Vu στο «Μολινό»

Τότε, η Άρσεναλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, όμως ανέτρεψε πλήρως τα δεδομένα του αγώνα, με τον Θίο Γουόλκοτ να της δίνει το προβάδισμα, σκοράροντας για το 2-1. Η ομάδα του Βενγκέρ, παρέμενε μπροστά στο σκορ μέχρι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, όμως το εύστοχο πέναλτι του ΜακΦάντεν της στέρησε τη νίκη.

Το παιχνίδι της Άρσεναλ εναντίον της Μπέρμιγχαμ το 2008 έληξε με τελικό σκορ 2-2. Όπως ακριβώς έληξε και ο αγώνας των «κανονιέρηδων» εναντίον της Γουλβς. Έναν αγώνα, δηλαδή, στον οποίο η Άρσεναλ κέρδιζε μέχρι τις καθυστερήσεις και έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της έπειτα από την ισοφάριση του Εντοζιέ στο 90+4.

Τελικά, η ιστορία επαναλαμβάνεται;

Ακόμη και αν οι συγκρίσεις της ομάδας του 2008 με το σύνολο του Αρτέτα είναι άτοπες, το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε στο σύλλογο μετά από τη μοιραία εξόρμηση στο «Μολινό» δείχνει πως η πληγωμένη και αγχωμένη για το πρωτάθλημα Άρσεναλ, μπορεί να αποδειχθεί τρωτή για τους αντιπάλους, χάνοντας τον τίτλο μέσα από τα χέρια της.

Η ιστορία, άλλωστε, το έχει αποδείξει στο παρελθόν.

Αν όχι η Άρσεναλ, τότε ποιος;

Η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται στη 2η θέση και... καραδοκεί. Η διαφορά που χωρίζει τις δύο ομάδες είναι μόλις πέντε βαθμοί. Οι «Πολίτες» θα υποδεχθούν το σύνολο του Αρτέτα στο «Έτιχαντ» τον Απρίλιο, σε έναν αγώνα που ενδέχεται να κρίνει μέχρι και το ποιος θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα.

Η Σίτι του Γκουαρδιόλα οδηγείται, πλέον σε ένα μονοπάτι που της επιτρέπει να κοιτάει κατάματα την κούπα του πρωταθλητή Αγγλίας. Της απομένουν 12 παιχνίδια. Βρίσκεται 5 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο, η οποία έχει ματς παραπάνω και σε περίπτωση που κάνει το 12/12 θα εξασφαλίσει τον τίτλο.

Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί να κερδίσει τους «κανονιέρηδες» στο Μάντσεστερ, αλλά και να επικρατήσει των Τσέλσι και Νιούκαστλ εκτός έδρας.

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ

Από την άλλη, το πρόγραμμα της Άρσεναλ περιλαμβάνει αρχικά το ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου κόντρα στην Τότεναμ. Έπειτα, ένα δύσκολο εντός έδρας παιχνίδι με την Τσέλσι, την οποία κέρδισε για το EFL Cup, έναν απαιτητικό εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Νιούκαστλ, αλλά και την πάντα επικίνδυνη έξοδο στην έδρα της συμπολίτισσας West Ham.

Το απόγευμα της Κυριακής (22/02, 18:30) η ομάδα του Αρτέτα δίνει τον πρώτο από τους 11 «τελικούς» για την ανάδειξη του πρωταθλητή της Premier League.

Δοκιμάζεται στην έδρα της Τότεναμ. Μία ενδεχόμενη νίκη θα αποτελέσει για την ομάδα του Αρτέτα μίας πρώτης τάξης ευκαιρία να κοπάσει το άγχος, αλλά και η γκρίνια του Τύπου.

Κι αν χάσει βαθμούς;

Η Τότεναμ, την οποία καθοδηγεί πλέον ο Ιγκόρ Τούντορ, ο οποίος έχει περάσει ως τεχνικός και από τον ΠΑΟΚ, θα κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να «πληγώσει» την προσπάθεια της μισητής αντιπάλου της να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Ήδη, η πίεση για τον τίτλο είναι μεγάλη. Ο Ισπανός τεχνικός έχει παραμείνει στον πάγκο των «κανονιέρηδων» για περισσότερα από έξι χρόνια, χωρίς να εξασφαλίσει τον τίτλο της Premier League ή το βαρύτιμο τρόπαιο του Champions League. Μία ενδεχόμενη ήττα της Άρσεναλ την Κυριακή (22/02) μπορεί να φέρει τον Αρτέτα σε πολύ δεινή θέση και το ρόστερ της ομάδας σε συναισθηματική κατάρρευση.

🚨🔻 Arsenal's last 2 league matches...



⚖️ 1-1 draw vs Brentford

⚖️ 2-2 draw vs Wolves



Next two matches for Arteta's side: Tottenham (A), Chelsea (H). pic.twitter.com/La71CT8Huo — EuroFoot (@eurofootcom) February 18, 2026

Η εμπιστοσύνη των φιλάθλων και της διοίκησης της Άρσεναλ προς το πρόσωπό του Αρτέτα κλονίζεται όσο η ομάδα χάνει έδαφος στην κούρσα για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας και οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» κατέστησαν σαφές πως είναι έξαλλοι με την απώλεια βαθμών στο «Μολινό».

Το μόνο που απομένει στον Αρτέτα, για τον οποίο πολλαπλασιάζονται οι φήμες πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Άρσεναλ αν δε κερδίσει το φετινό πρωτάθλημα, είναι μία επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις».

Ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, απέναντι σε έναν ψυχωμένο αντίπαλο. Γιατί αν δε κερδίσει το ντέρμπι, η ομάδα του μπορεί να καταρρεύσει ψυχολογικά σαν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα...