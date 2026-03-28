Κούρσα τρόμου για ταξιτζή στο Αιγάλεω: «Κάρφωσέ τον», φώναζε ο ληστής

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας 59χρονος ταξιτζής, ο οποίος το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Μαρτίου, επιβίβασε δύο άτομα ως πελάτες τα οποία αποδείχτηκαν ληστές, που δεν δίστασαν να τον απειλήσουν με μαχαίρι προκειμένου να του αρπάξουν τις εισπράξεις.



Όλα συνέβησαν στο Αιγάλεω, όταν λίγο πριν τη 1:00 το μεσημέρι της Πέμπτης δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30-35 ετών επιβιβάστηκαν στο ταξί που οδηγούσε ο 59χρονος. Ο ένας κάθισε στην πλευρά του συνοδηγού και ο άλλος πίσω και δεξιά από το υποψήφιο θύμα τους, φροντίζοντας αμέσως να βάλει την κουκούλα της ζακέτας του προκειμένου να κρύψει όσο μπορεί τα χαρακτηριστικά του. Αρχικά του ζήτησαν να τους μεταφέρει στον σταθμό του Μετρό στην Ανθούπολη, ωστόσο, φτάνοντας στην οδό Ακαρνανίας είπαν στον 59χρονο να σταματήσει.



Τότε ο δράστης που καθόταν στο πίσω κάθισμα, με το ένα του χέρι έπιασε τον λαιμό του 59χρονου και με το άλλο του κόλλησε ένα μαχαίρι στα πλευρά, φωνάζοντας «δώσε τα λεφτά σου». Την ίδια ώρα, ο συνοδηγός έπιασε τον ταξιτζή από τα χέρια και ταυτόχρονα του κόλλησε ένα στιλέτο στον λαιμό, φωνάζοντας στον συνεργό του «κάρφωσε τον ρε, κάρφωσε τον». Αυτός αρνήθηκε -ίσως βέβαια αυτό να ήταν ένα κόλπο προκειμένου να τρομάξουν ακόμη περισσότερο τον 59χρονο ταξιτζή- και τελικά ο συνοδηγός άνοιξε το ντουλαπάκι και πήρε ένα τσαντάκι που περιείχε περίπου 100 ευρώ σε μετρητά, τραπεζικές κάρτες και άλλα προσωπικά αντικείμενα.



Στη συνέχεια οι δράστες έφυγαν πεζή προς την οδό Αντιπάρου, ενώ έντρομος ο 59χρονος κάλεσε το «100» κι ανέφερε τι συνέβη. Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Περιστερίου, με τον οδηγό του ταξί να περιγράφει όσες λεπτομέρειες θυμόταν για τους ληστές.