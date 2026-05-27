Κουτλουάι για Euroleague: «Ήταν οργανωμένα για να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας τη EuroLeague μετά τη νίκη του απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό του Final Four της Αθήνας, όμως οι δηλώσεις του Ιμπραήμ Κουτλουάι στην Τουρκία άναψαν «φωτιές».

Ο παλαίμαχος άσος της Φενέρμπαχτσε σχολίασε τη διοργάνωση μέσα από την εκπομπή του FF TV, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία αλλά και για τη συνολική διαχείριση του Final Four.

«Πιστεύω πως όλα ήταν αρκετά οργανωμένα. Η προτεραιότητα ήταν ξεκάθαρη. Είχε οργανωθεί με βασικό στόχο να πάρει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον ημιτελικό της Φενέρ με τους «ερυθρόλευκους», ο Κουτλουάι στάθηκε στην εικόνα της τουρκικής ομάδας αλλά και στα σφυρίγματα των διαιτητών.

🗣️Caner Eler: Final Four organizasyonun sıkıntıları çok konuşuldu.



🗣️İbrahim Kutluay: Bence gayet organizeydi her şey ya! Öncelik belliydi. Öncelik Olympiakos'un şampiyonluğu için organize edilmiş (gülerek)

«Δεν μπορέσαμε να παίξουμε όπως θέλαμε. Ο Ολυμπιακός μάς έσπρωξε μακριά από το καλάθι με τη σκληρή άμυνά του και αναγκαστήκαμε να σουτάρουμε πολλά τρίποντα. Οι διαιτητές επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να παίξει πολύ σκληρά, ενώ σε εμάς σφύριζαν εύκολα φάουλ», υποστήριξε.

Μάλιστα, συνέχισε λέγοντας πως «ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που παίρνει τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια», τονίζοντας ότι η διαφορά στα κριτήρια των διαιτητών ήταν «τεράστια».