Κουτσελίνη: «Θα ξεκινήσω σαν πρωτοεμφανιζόμενη στη νέα ζώνη - Αν με βάλουν στο ίδιο πλατό, αποχωρώ»

Ο κύκλος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» κλείνει και η παρουσιάστρια στο πάρτι που διοργάνωσε μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών για το νέο επαγγελματικό της βήμα.

«Κλείνει ένας κύκλος μιας εκπομπής που στήθηκε με αγάπη από το πρώτο λεπτό. Θα ξεκινήσω κι εγώ σαν πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτή τη ζώνη και θα προσπαθήσω να κερδίσω σιγά-σιγά ένα μέρος των τηλεθεατών, γιατί τίποτα δεν είναι όπως πριν και τίποτα δεν θα ‘ναι το ίδιο την επόμενη χρονιά. Είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό» είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο, αν κρατήσεις τον ίδιο τίτλο είναι σαν να μην ξεκινάς κάτι καινούργιο. Είναι αυτό που λέμε εμείς το re-branding. Ξεκινάς από την αρχή. Οπότε σαν ένα μικρό ψαράκι, όλα ξεκινούν από την αρχή σε νέες θάλασσες, σε νέα καράβια και όλα καλά. Αν βρούμε τίτλο, αν αλλάξουμε όνομα και με βάλουν στο ίδιο πλατό, φεύγω παιδιά, αποχωρώ! Δεν έχω υπογράψει ακόμη, αλλά θα υπογράψω. Πάντα μονοετές είναι το συμβόλαιο».

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναφέρθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, οι οποίοι διαφωνούν για το περιεχόμενο της ελληνικής τηλεόρασης. «Παρακολούθησα και την κουβέντα του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Γιώργο Λιάγκα. Θα σου πω ότι η λύση είναι κάπου στη μέση. Για μένα στο πρωινό πρόγραμμα πια, για να βγει κάποιος και να πει «καλό πρωινό», σίγουρα δεν μπορεί μόνο να χαμογελά, γιατί γύρω μας συμβαίνουν τόσα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Ο Γρηγόρης από την άλλη πλευρά, αγαπά τη ψυχαγωγία, αλλά αυτό που ξέρω για τον Γρηγόρη είναι ότι αγαπά τη σωστή ψυχαγωγία και όχι το κουτσομπολιό, όπως κάποιοι ονοματίζουν το lifestyle» εξήγησε.