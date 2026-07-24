Κουτσούμπας: «Αέρας κοπανιστός» από Τσίπρα - Το «παρών» του ΠΑΣΟΚ στο 16 ισοδυναμεί με «ναι»

Πυρά προς κάθε κατεύθυνση εκτόξευσε από βήματος ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στηλιτεύοντας τις «αντιλαϊκές» και «αντιδραστικές» αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καταγγέλλοντας ταυτοχρόνως τη «βολική» αντιπολίτευση, η οποία αναλώνεται σε «ανέξοδες κορώνες» και «ρηχή κριτική».



«Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει μια σειρά από σκληρές αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο λαός. Ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, που κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η δαμόκλειος σπάθη της απόλυσης, ούτε οι φοιτητές», υποστήριξε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.



Ακολούθησε ένα σερί βελών προς τα υπόλοιπα κόμματα, ανάμεσά τους, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο απέφυγε να κατονομάσει. «Εμείς δεν είμαστε βολικοί αντίπαλοι, όπως εκείνοι που λένε πως “δεν μας αρέσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τι να κάνουμε, τώρα υπάρχουν”. Είναι αέρας κοπανιστός η πολιτική αλλαγή που υπόσχονται!», όπως είπε με το βλέμμα στον πρώην πρωθυπουργό.



Από τα πυρά του Δημήτρη Κουτσούμπα δεν γλίτωσε ούτε το ΠΑΣΟΚ. «Το “παρών” του ΠΑΣΟΚ στις αλλαγές, ανάμεσά τους το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ισοδυναμεί με ένα μεγαλοπρεπέστατο “ναι”!» υποστήριξε, σχολιάζοντας πως το ΚΚΕ δεν παζαρεύει για το εάν θα παράσχει συναίνεση στην κυβέρνηση.



Κοιτώντας μάλιστα τα έδρανα της αντιπολίτευσης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ μίλησε αιχμηρά για ένα «σκορποχώρι του κεντρικού διαζώματος της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας» και για «υβριδικά κόμματα των 2 ευρώ» τα οποία «τρώγονται για τις καρέκλες».