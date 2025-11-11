Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών να παραμείνουν στα χωράφια τους

Σε δήλωση στήριξης των αγροτών και των κτηνοτρόφων προχώρησε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με φόντο τις κινητοποιήσεις τους. Παράλληλα, ο γ.γ. του ΚΚΕ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της για τον πρωτογενή τομέα, αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επιπλέον, κάνει λόγο για ανάγκη συμπόρευσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων με τους εργαζομένους και όλο το λαό.

Η δήλωση του Δ. Κουτσούμπα

«Στηρίζουμε τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους που κινητοποιούνται ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που τους έχει αφήσει κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους, ενώ τους φορτώνει και τα «σπασμένα» απ’ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών για να παραμείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους, να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια είναι δίκαιος και πρέπει να δυναμώσει ακόμη περισσότερο σε συμπόρευση με τους εργαζόμενους και όλο τον λαό, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων τσακίζοντας τις ζωές και τα δικαιώματα των πολλών».