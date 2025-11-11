Κουτσούμπας για Καρυστιανού: Διαφορετικό πράγμα ο αγώνας για δικαίωση από την ίδρυση κόμματος

Και ενώ κουβέντες πολλές ανταλλάσσουν ο Νίκος Καραχάλιος με τη Μαρία Καρυστιανού για το εάν και εφόσον η τελευταία είχε αποφασίσει να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος και εάν τελικά έκανε πίσω - κάτι που η ίδια φυσικά διαψεύδει - ο Δημήτρης Κουτσούμπας έβαλε, κατά τη γνώμη μου, τα πράγματα στη θέση τους.

«Είναι διαφορετικό πράγμα ο σύλλογος, η διεκδίκησης μαζί με τους δικηγόρους και τον υπόλοιπο λαό για τη δικαίωση. Να αποδοθεί δηλαδή δικαιοσύνη για τα θύματα. Και διαφορετικό πράγμα ένα πολιτικό κόμμα που πρέπει να μιλήσει για την οικονομία, για την κοινωνία, για την ακρίβεια, για την εξωτερική πολιτική, για όλα αυτά τα ζητήματα» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στην ΕΡΤ.

Βέβαια διευκρίνησε πως είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη να πολιτευτεί για να κριθεί για τη στάση του.

Ως προς τον «διάλογο» Καραχάλιου - Καρυστιανού, πάντα είχαμε την απορία σε αυτή τη στήλη από πού είχε την τόση ευχέρεια ο γνωστός επικοινωνιολόγος να απευθύνεται στην ίδια μιλώντας πάντα στον ενικό...