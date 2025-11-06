Κουτσούμπας για Κίμπερλι: «Δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάζει στα μπουζούκια και στα γκαλά»

«Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ δεν ήρθε στην Ελλάδα για να διασκεδάζει στα μπουζούκια και στα γκαλά, πίσω από όλα τα φαιδρά που βλέπουμε έχει συγκεκριμένη ατζέντα».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας παρεμβαίνοντας στη Βουλή και στη συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο εξέφρασε την ανησυχία του για τις εξελίξεις στο ενεργειακό «μέτωπο» λέγοντας πως η κυβέρνηση «παραδίδει τον πλούτο στα μονοπώλια με σχέδιο να μετατραπεί η Ελλάδα σε κόμβο του πανάκριβου LNG».

«Δεν έδωσε η κ. Γκιλφόϊλ τα διαπιστευτήρια της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό, εκείνοι έδωσαν τα δικά τους» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

Αναφερόμενος στην υπόθεση των ΕΛΤΑ έκανε λόγο για «προμελετημένο σχέδιο με ευθύνη όλων των βουλευτών της ΝΔ με στόχο την ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών».

«Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ψήφισε την ένταξη των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και όπως τότε έτσι και τώρα οι υπουργοί της ΝΔ δήλωναν όλοι αναρμόδιοι για τα ΕΛΤΑ» σημείωσε, μεταξύ άλλων.