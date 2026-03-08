Κουτσούμπας: «Η διέξοδος για τις γυναίκες βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης»

Με αιχμηρή παρέμβαση για τις διεθνείς εξελίξεις και τα κοινωνικά ζητήματα, ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, τοποθετήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, συνδέοντας τον εορτασμό με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τους κοινωνικούς αγώνες.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από τη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου μετά τη βρώμικη επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η συγκυρία αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής δράσης.

Όπως ανέφερε, «βαδίζοντας στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων που τιμάμε σήμερα, οι γυναίκες του λαού, με τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση, μπορούν να οπλιστούν με αντοχή και δύναμη, να διεκδικήσουν τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους και να απαιτήσουν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο».

Ο ίδιος επεσήμανε ότι η προοπτική για τις γυναίκες, όπως και συνολικά για την κοινωνία, βρίσκεται –όπως είπε– στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης. «Η διέξοδος για τις γυναίκες βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά "Τέμπη" και "Βιολάντες", επειδή ζυγίζει με το κριτήριο του κόστους για το κράτος και του οφέλους για τους ομίλους την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της μητρότητας και της οικογένειας», υπογράμμισε ο γ.γ. του ΚΚΕ.