Κουτσούμπας κατά κυβέρνησης για Βενεζουέλα: Γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο

Διπλή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, αλλά και το αγροτικό ζήτημα, εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η στάση σας μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα και η αρχική ανάρτηση του πρωθυπουργού είναι μνημείο αίσχους και κυνισμού, ο πρωθυπουργός ξεπέρασε ακόμη και τον Τραμπ. Ντροπιάσατε όλο τον ελληνικό λαό, γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο. Πόσο γελοίοι φαίνεστε όταν επικαλείστε μετά από όλα αυτά τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για το απαραβίαστο των εδαφών της Δανίας;», ανέφερε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ από βήματος, εκφράζοντας την αμέριστη αλληλεγγύη στο λαό της Βενεζουέλας, λέγοντας πως είναι ο μόνος αρμόδιος να καθορίσει το μέλλον του.



Αναφερόμενος στο προς ψήφιση νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως οι αλλαγές συντείνουν στη δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων και επεμβάσεων με βάση τους πολεμικούς νατοϊκούς σχεδιασμούς, ενώ σχολίασε πως οι αξιωματικοί «δεν εξαπατούνται με τις δήθεν αυξήσεις», καθώς γνωρίζουν πως από το 2012 δέχονται συνεχείς μειώσεις.



Την ίδια στιγμή, κατήγγειλε πως οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τους αγρότες απέχουν έτη φωτός από τις ανάγκες των αγροτών, μιλώντας για ημίμετρα με «ναι μεν, αλλά», ενώ έκανε λόγο για διακομματικές επιτροπές του αντιπερισπασμού.