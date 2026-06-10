Κουτσούμπας κατά πάντων: «Παλαιοί και νέοι σωτήρες το παίζουν… Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες»

Ευθείες βολές τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, παλαιά και νέα, έριξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Βολική αντιπολίτευση από επίδοξους χαλίφηδες»

«Παλιοί και νέοι σωτήρες, γιατί ακριβώς τσακώνεστε; Αφού όλος ο τσακωμός σας είναι ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα αυτό το σύστημα της αδικίας, ποιος θα ξεγελάσει το λαό και θα κλέψει την ψήφο του και κυρίως την ανοχή και τη συναίνεσή του. Όσο κι αν το παίζετε…. Φουρτουνάτσηδες και Βροντάτσηδες, το έργο αυτό, όπως και τη γνωστή ελληνική ταινία, την έχει δει πολλές φορές ο ελληνικός λαός», σχολίασε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, στρεφόμενος όχι μόνο κατά της ΝΔ ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να στηρίξει τις «αντιδραστικές» αλλαγές που προτείνει, αλλά και κατά των «επίδοξων χαλίφηδων» που είτε πρωτοεμφανίστηκαν είτε επανήλθαν στο προσκήνιο, όπως είπε, «καρφώνοντας» με αυτό τον τρόπο τους Αλέξη Τσίπρα και Μαρία Καρυστιανού.

«Ακόμη και οι εμφανιζόμενοι ως δήθεν νέοι και άφθαρτοι - δεν έχει σημασία αν το όνομά τους είναι Καρυστιανού, Κωνσταντοπούλου ή όπως αλλιώς, κοροϊδεύουν χοντρά το λαό, στηρίζοντας την ευρωπαϊκή κανονικότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων, επιμένοντας να μιλά για «βολική αντιπολίτευση».

«Μήπως ετοιμάζεστε για εκλογές τον Οκτώβριο;»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ρώτησε μάλιστα την πλειοψηφία εάν ετοιμάζεται να προσφύγει στην εθνική κάλπη τον Οκτώβριο, ζητώντας να μπει φρένο στην «αλαζονεία», την «ανηθικότητα» και το «έτσι γουστάρω».

«Καταλήξατε να φέρετε την πρότασή σας στη Βουλή αρχές Ιουνίου, απαιτώντας να προχωρήσει η συζήτηση μέσα σε 1,5 μόλις μήνα, μέσα στο κατακαλόκαιρο! Μήπως τελικά επειδή ετοιμάζετε εκλογές τον Οκτώβριο;», όπως ρώτησε τα «γαλάζια» έδρανα.