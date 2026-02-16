Κουτσούμπας: Να σταματήσει η δημοπρασία με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας με την επιστολή του ζητά να σταματήσει η δημοπράτηση των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες κομμουνιστές στην Καισαριανή τονίζοντας πως «αποτελούν ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας και ως εκ τούτου, «η θέση τους δεν είναι στο εμπόριο, σε ιδιωτικές συλλογές και δημοπρασίες αλλά στην πατρίδα μας».

Όπως αναφέρει ο κ. Κουτσούμπας τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο Δήμο Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου και το ΚΚΕ.

«Θυμίζουμε ότι στο ιστορικό αρχείο του ΚΚΕ βρίσκονται ήδη σημειώματα, γράμματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα των 200 κομμουνιστών της Καισαριανής» καταλήγει στην επιστολή του.





Δείτε την επιστολή