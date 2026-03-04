Κουτσούμπας: «Θέμα ημερών τα αντίποινα από Ιράν, έγκυρη η πληροφορία μου για τα drones στη Σούδα»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη το βράδυ της Τετάρτης (4/3), ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, κατήγγειλε την εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και προειδοποίησε για πιθανές επιθέσεις ως αντίποινα, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη κλεισίματος των ξένων στρατιωτικών βάσεων στη χώρα.



«Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες θα έλεγα, που έμπλεξαν τη χώρα μας σε αυτόν τον αποκρουστικό πόλεμο σε αυτή την γκαγκστερική επιδρομή του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, που ανάβει τη φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα έχει ήδη εμπλακεί σε περιστατικά με ντρόουν από το Ιράν στην Κύπρο και την Ελλάδα, αναφέροντας στόχους όπως η βάση Ακρωτήρι και η Σούδα, ενώ προέκυψε συναγερμός και λήφθηκε απόφαση για την ανάπτυξη συστημάτων Patriot στην Κάρπαθο. Χαρακτήρισε «έγκυρη σε μεγάλο βαθμό» την πληροφορία που είπε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή (σε συζήτηση με δημοσιογράφους) ότι δύο από τα τέσσερα ντρόουν είχαν στόχο την Σούδα.



«Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει ότι όλες οι βάσεις που συμμετέχουν στον πόλεμο είναι στόχοι», πρόσθεσε, τονίζοντας πως η χώρα μας «έχει γίνει ορμητήριο τέτοιων πολεμικών εμπλοκών».

Ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα: «Αντί η Ελλάδα να κρατήσει στάση ειρηνόφιλη, ας κάνει το στοιχειώδες: να κλείσει τις αμερικανικές βάσεις για όσο διαρκεί ο πόλεμος. Φυσικό και επόμενο θα συμβεί και στη χώρα μας, να υπάρξουν αντίποινα όπως και στην Κύπρο».

«Δεν μπορεί ο λαός μας να είναι θύτης εναντίον άλλων λαών»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική κοινή γνώμη δικαιολογημένα ανησυχεί: «Δεν μπορεί ο λαός μας να είναι θύτης εναντίον άλλων λαών», ενώ επισήμανε ότι η συμμετοχή της χώρας σε ξένους πολέμους εξυπηρετεί συμφέροντα «μεγάλων ιμπεριαλιστικών χωρών και πολυεθνικών».



Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δεν παρέλειψε να σχολιάσει την κατάσταση στο Ιράν: «Αυταρχικό καθεστώς, απαράδεκτη συμπεριφορά απέναντι σε γυναίκες και μειονότητες». Επίσης, έκανε επίθεση στις ΗΠΑ υποστηρίζοντας «λένε ψέματα» για να κάνουν πόλεμο και ανέφερε χώρες που επενέβησαν όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, όπου «πήγαν και τα διέλυσαν».

Όσον αφορά τα στρατιωτικά μέτρα που πήρε η Ελλάδα για να ενισχύσει την Κύπρο, ο κ. Κουτσούμπας σχολίασε ότι «φρεγάτες και άλλα οπλικά συστήματα δεν είναι για την προστασία της Κύπρου, αλλά για τις βρετανικές βάσεις». Μίλησε για «απαράδεκτη» συμφωνία που είχε υπογραφεί για τις βάσεις του νησιού που θεωρούνται βρετανικό έδαφος. «Το 40% του νησιού το έχουν οι Βρετανοί και οι Τούρκοι, δηλαδή οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ», σημείωσε.