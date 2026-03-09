Στους δρόμους η Κούβα για μπλακ άουτ και ενεργειακή κρίση - Χτυπούσαν κατσαρόλες οι πολίτες

Νέες διαδηλώσεις σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Κούβα, με πολίτες να βγαίνουν στους δρόμους στην Αβάνα αλλά και σε άλλες πόλεις, διαμαρτυρόμενοι για τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, κάτοικοι σε αρκετές συνοικίες βγήκαν τη νύχτα στους δρόμους χτυπώντας κατσαρόλες και φωνάζοντας συνθήματα, μετά από πολύωρα μπλακ άουτ που άφησαν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η χώρα αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια σοβαρή ενεργειακή κρίση, που συνδέεται με ελλείψεις καυσίμων, προβλήματα στο παλαιωμένο ηλεκτρικό δίκτυο και περιορισμένες δυνατότητες συντήρησης των υποδομών, σε συνδυασμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρθηκαν και επεμβάσεις των αρχών, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύλληψη ακτιβίστριας στην Αβάνα κατά τη διάρκεια κινητοποίησης κατά των διακοπών ρεύματος.

Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο εργοστάσιο ηλεκτροδότησης - «Επιστρέφει σταδιακά»

Οι κουβανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο μεγάλο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Antonio Guiteras, το οποίο τέθηκε εκτός λειτουργίας την Τετάρτη λόγω βλάβης σε λέβητα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του aljazeera.com, ο μηχανικός της Ηλεκτρικής Ένωσης της Κούβας, Felix Estrada Rodriguez, δήλωσε ότι η μονάδα αναμένεται να επαναλειτουργήσει πλήρως μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σημειώνοντας ότι οι εργασίες έγιναν σε δύσκολες συνθήκες λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και του περιορισμένου χώρου.

Οι διακοπές ρεύματος έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες στην Κούβα, εν μέσω ενεργειακής κρίσης και αυστηρότερων αμερικανικών κυρώσεων που περιορίζουν την πρόσβαση της χώρας σε καύσιμα.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 1.000 μεγαβάτ ηλεκτρικής ισχύος ήταν διαθέσιμα το Σάββατο (7/3), ποσότητα που καλύπτει λιγότερο από το μισό της ζήτησης της χώρας.