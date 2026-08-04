Κούβα: Μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά το γενικό μπλακ άουτ στο νησί

Μερική αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιοχές κατάφερε η Κούβα, μετά και από το γενικό μπλακ άουτ που βιώνει το νησί από την Κυριακή, 2 Αυγούστου, το βράδυ.

Η γενική διακοπή ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το νησί είναι η 6η που σημειώνεται από τις αρχές του χρόνου λόγω του πετρελαϊκού εμπάργκο που υφίσταται από την αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας οξεία ανθρωπιστική κρίση στην κουβανική κοινωνία.

Η εθνική εταιρία ηλεκτρισμού UNE ανακοίνωσε ότι αργά το πρωί, το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας αποκαταστάθηκε μετά τη γενικευμένη διακοπή ρεύματος που διήρκησε μιάμιση μέρα βυθίζοντας στο σκοτάδι τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Αβάνας. Ωστόσο μεγάλες περιοχές της χώρας παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.



Στην Αβάνα, μόνο το 42% της πόλης ηλεκτροδοτείτο σήμερα το μεσημέρι.

«Αυτό είναι η νέα κανονικότητα: το σύστημα καταρρέει, το επανασυνδέουν και καταρρέει ξανά, αλλά όπως και να 'χει, δεν έχουμε ποτέ ηλεκτρικό ρεύμα, ακόμα και όταν το δίκτυο δεν παρουσιάζει βλάβη. Έτσι, για μένα, δεν αλλάζει τίποτα», δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία, ένας 57χρονος οδηγός ηλεκτρικού τρίκυκλου, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.



Από την αρχή του χρόνου, οι περισσότεροι Κουβανοί έχουν ηλεκτρικό ρεύμα μόλις λίγες ώρες ημερησίως το πολύ, κάτι που κάνει την καθημερινότητά τους εξαιρετικά δύσκολη. Με κάθε διακοπή ρεύματος, όλα σταματούν, από τις αντλίες νερού μέχρι τους ανεμιστήρες οροφής.



Το βράδυ της Δευτέρας, όταν επικράτησε απόλυτο σκοτάδι στην Παλιά Αβάνα, οι κάτοικοι είχαν βγει στα μπαλκόνια ή έσκυβαν από τα παράθυρα, χτυπώντας μαγειρικά σκεύη για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους.



Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας Μπρούνο Ροδρίγκες απέδωσε την κρίση στην Ουάσιγκτον. «Οι ανεπάρκειες του δικτύου είναι άμεσες συνέπειες του γενοκτονικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας πως «η Κούβα δεν συνιστά απειλή, ο αποκλεισμός ναι».