Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 20 ατόμων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου, στην Κοζάνη, καθώς η σφοδρή χιονόπτωση και ο παγετός έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εκδρομείς είχαν επισκεφθεί την περιοχή με τα αυτοκίνητά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο. Ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση που σημειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί χιόνι που ξεπέρασε τους 40 πόντους, αποκλείοντας ουσιαστικά τη διέξοδο επιστροφής.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της ΕΡΤ, ο αντιδήμαρχος Βοΐου, Βασίλης Ώττας σημείωσε πως μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον δρόμο, καταφέρνοντας να περιορίσουν το ύψος του χιονιού περίπου στους 10 πόντους. Ωστόσο, το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο και ιδιαίτερα ολισθηρό, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση στο καταφύγιο.

Μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό

Στην περιοχή έφτασαν οχήματα της Πυροσβεστικής, τα οποία κατάφεραν να προσεγγίσουν μέχρι την κόκκινη μπάρα, χωρίς ωστόσο να μπορούν να συνεχίσουν εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών.

Παράλληλα, έχει επιστρατευτεί γκρέιντερ του Δήμου, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου και να καταστεί δυνατή η προσέγγιση των εγκλωβισμένων.

Οι εκδρομείς, βλέποντας ότι η επιστροφή τους καθίσταται αδύνατη, επικοινώνησαν με τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας βοήθεια.

Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των συνεργείων, καθώς η συνεχιζόμενη χιονόπτωση σε συνδυασμό με τον παγετό δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό στην ορεινή περιοχή.