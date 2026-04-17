Μυστήριο στην Κοζάνη: 17χρονη υπέστη κάταγμα κρανίου σε καυγά - Την έδιωξαν αρχικά από το νοσοκομείο

Μυστήριο επικρατεί για τις ακριβείς συνθήκες τραυματισμού μίας 17χρονης κοπέλας από την Κοζάνη, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου στο νοσοκομείο από τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα (12/4).

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης έρχονται σταδιακά στο φως της δημοσιότητας και φαίνεται ότι μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν είχαν ενημερωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA το πρωί της Παρασκευής (17/4), η 17χρονη το βράδυ της Ανάστασης είχε βγει έξω για διασκέδαση. Όταν επέστρεφε σπίτι της τα ξημερώματα, στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, είδε μία φίλη της να μαλώνει έντονα με τον σύντροφό της.

Η 17χρονη μπήκε στη μέση και προσπάθησε να τους ηρεμήσει, αλλά τότε ο σύντροφος της φίλης της φέρεται να τις έσπρωξε. Οι δύο κοπέλες έπεσαν κάτω, με την 17χρονη να είναι αυτή που έπεσε στο έδαφος και δέχτηκε από πάνω και το βάρος της φίλης της, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Την πρώτη φορά την έδιωξαν από το νοσοκομείο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 17χρονη αρχικά δεν έδωσε σημασία στον τραυματισμό της και πήγε σπίτι. Όμως άρχισε να έχει συμπτώματα και τότε πήγαν με την οικογένειά της στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου τους είπαν ότι η κοπέλα δεν έχει κάτι.

Τα συμπτώματα όμως επέμειναν, ξαναπήγε στο νοσοκομείο και τότε αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα κρανίου και ρήξη τυμπάνου.

Η κοπέλα φέρεται πλέον να είναι καλύτερα στην υγεία της και σήμερα αναμένεται να την επισκεφτούν αστυνομικοί στο νοσοκομείο ώστε να της πάρουν κατάθεση.

Οι δύο ανήλικοι, αγόρι και κορίτσι, που ενεπλάκησαν στον καβγά, αναζητούνται από την αστυνομία ενώ φέρεται να σχηματίζεται και δεύτερη δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.