Κραν Μοντανά: Συνελήφθη και κρατείται ο ιδιοκτήτης του μοιραίου μπαρ - Ελεύθερη η σύζυγός του

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά όπου συνέβη η τραγωδία το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, συνελήφθη από τις ελβετικές αρχές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Ο γερμανικός οργανισμός μέσων ενημέρωσης Blick ανέφερε ότι ο Ζακ Μορέτι συνελήφθη την Παρασκευή (9/1), αφού ένας δικαστής έκρινε ότι υπήρχε κίνδυνος διαφυγής λόγω της γαλλικής υπηκοότητάς του και της μακροχρόνιας πολιτικής της Γαλλίας να μην εκδίδει τους δικούς της πολίτες.



Η σύζυγός του, η οποία ήταν συνιδιοκτήτρια του μπαρ, εξέδωσε δήλωση προς τους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο στην Ελβετία ελβετική πόλη Σιόν, ζητώντας συγγνώμη από τα θύματα της πυρκαγιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 άτομα. «Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλα τα θύματα», δήλωσε η Τζέσικα Μορέτι. «Οι σκέψεις μου είναι πάντα με τα θύματα. Είναι μια απίστευτη τραγωδία αυτό που συνέβη στο μπαρ μας».

Η Τζέσικα Μορέτι δεν κρατήθηκε περαιτέρω από τις Αρχές.

Ο Ζακ Μορέτι είχε αρνηθεί προηγουμένως ότι είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους. Μιλώντας στο γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 24 houres μετά την πυρκαγιά, ο επιχειρηματίας επέμεινε ότι «όλα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες» και ότι ο χώρος εκδηλώσεών του είχε επιθεωρηθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια.



Έκτοτε, αναφορές υποδηλώνουν ότι οι ελβετικές αρχές δεν έχουν επιθεωρήσει το μπαρ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη του μπαρ συνέβη την ίδια ημέρα που η Ελβετία διοργάνωσε επιμνημόσυνη δέηση προς τιμήν των 40 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην πυρκαγιά. Επιπλέον 116 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν η φωτιά ξέσπασε λιγότερο από δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα στο μπαρ Le Constellation την 1η Ιανουαρίου. Η επιμνημόσυνη δέηση την Παρασκευή εντάσσεται στο πλαίσιο της εθνικής ημέρας πένθους στην Ελβετία.



Οι ερευνητές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι βεγγαλικά πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας πυροδότησαν την πυρκαγιά όταν έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή του μπαρ. Οι ελβετικές αρχές έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον των διευθυντών του μπαρ.

