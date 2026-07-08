Κράνος ή πρόστιμο 350€; Γιατί αρνούμαστε να σώσουμε τη ζωή μας στους ελληνικούς δρόμους

Αν ρίξει κανείς μια ματιά στα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας από την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η πραγματικότητα σε χτυπάει στο πρόσωπο. Από τις 29 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου 2026, έγιναν 22.081 έλεγχοι σε όλη τη χώρα. Το αποτέλεσμα; Βεβαιώθηκαν 2.689 παραβάσεις. Μέσα σε μόλις επτά ημέρες, χιλιάδες οδηγοί και επιβάτες επέλεξαν να κυκλοφορήσουν εκθέτοντας τον εαυτό τους στον απόλυτο κίνδυνο.

Οι αρθμοί

Οι αριθμοί σοκάρουν, αλλά ακόμα περισσότερο σοκάρει η γεωγραφία της αμελέλειας. Η πρωτεύουσα κρατά τα σκήπτρα με 903 παραβάσεις στην Αττική, ενώ το Νότιο Αιγαίο ακολουθεί με 597. Στα Ιόνια Νησιά μετρήσαμε 269, στη Δυτική Ελλάδα 182 και στην Κρήτη 165. Τουριστικές περιοχές και αστικά κέντρα γεμάτα δίτροχα, γεμάτα ανθρώπους που απολαμβάνουν τον ήλιο και το καλοκαίρι, ξεχνώντας όμως τον βασικότερο κανόνα επιβίωσης.

Από το σύνολο των παραβατών, οι 1.629 ήταν οδηγοί δικύκλων και οι 191 επιβάτες. Ανησυχητικό είναι και το νέο μέτωπο των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.): 754 οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών πιάστηκαν χωρίς προστασία, μαζί με 54 οδηγούς ATV (γουρούνες) και 53 επαγγελματίες διανομείς, οι οποίοι ζουν καθημερινά πάνω στην άσφαλτο για το μεροκάματο.

Γιατί όμως δεν φοράμε κράνος; Οι δικαιολογίες γνωστές, ανθρώπινες αλλά ταυτόχεονα εγκληματικές: «Εδώ κοντά πάω», «έχει ζέστη», «θα μου χαλάσει τα μαλλιά», «δεν βολεύει στο νησί». Ζούμε με την ψευδαίσθηση του «δεν θα τύχει σε μένα». Κι όμως, ο νόμος των πιθανοτήτων δεν κάνει διακρίσεις. Ας μιλήσουμε σκληρά, με τη γλώσσα της αλήθειας: Αν πέσεις από το scooter ή τη μοτοσυκλέτα χωρίς κράνος, οι συνέπειες είναι ισοπεδωτικές. Το ανθρώπινο κρανίο δεν είναι φτιαγμένο για να αντέχει τη σύγκρουση με το τσιμέντο. Σε περίπτωση ατυχήματος, το κεφάλι γίνεται ο προφυλακτήρας σου. Και να θυμάσαι πάντα τούτο: Αν βρεθείς στο έδαφος χωρίς προστασία, το πιο μαλακό πράγμα που θα ακουμπήσεις εκείνη τη στιγμή είναι η άσφαλτος. Όλα τα υπόλοιπα –πεζοδρόμια, κολώνες, άλλα οχήματα– είναι απλά θανατηφόρα.

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) προσπαθεί να βάλει φρένο σε αυτή την τρέλα με τσουχτερές καμπάνες. Το πρόστιμο για τη μη χρήση κράνους ανέρχεται πλέον στα 350 ευρώ, τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνεπιβάτη, μαζί με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Για τα πατίνια, το διοικητικό πρόστιμο είναι 30 ευρώ, ενώ η υποτροπή φέρνει ακόμα βαρύτερες ποινές.



Ωστόσο, τα 350 ευρώ της κλήσης δεν είναι το πρόβλημα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι κανένα πρόστιμο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χαμένη οδηγική παιδεία. Η παιδεία στην Ελλάδα μένει μόνιμα πίσω, ξεχασμένη στις τελευταίες σελίδες των κυβερνητικών σχεδιασμών, χωρίς να την υπολογίζει κανείς σοβαρά. Δεν χρειαζόμαστε αστυνόμους σε κάθε γωνία για να επιβάλλουν την επιβίωσή μας. Χρειαζόμαστε βαθιά, ριζική εκπαίδευση από το σχολείο, για να καταλάβουμε ότι το κράνος δεν είναι αξεσουάρ, ούτε ένα μέσο για να αποφύγουμε την κλήση της τροχαίας. Είναι η ίδια μας η ζωή.