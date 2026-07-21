Κρατικά φέσια: Έσπασαν το φράγμα των 3 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο - Τι δείχνει η ακτινογραφία των χρεών

Αυξημένες κατά 431 εκατ. ευρώ ήταν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου σε ιδιώτες στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαΐου 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν πάνω από τα 3 δισ. ευρώ ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2017. Μάλιστα αν προστεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 719 εκ. ευρώ τα συνολικά χρέη σε προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους ανεβαίνουν στα 3,727 δισ. ευρώ όταν στα τέλη του 2025 ήταν στα 3,299 δισ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες οφειλές προέρχονται από τα νοσοκομεία με το ποσό να φτάνει στα 1,519 δισ. ευρώ ενώ ποσοστιαία εκρηκτική άνοδο 92% σημείωσαν τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τους ιδιώτες.

Τα κρατικά χρέη συνεχίζουν να διογκώνονται παρά τις εντολές του υπουργείου Οικονομικών στους κρατικούς φορείς (νοσοκομεία, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) για άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και τις προειδοποιήσεις για δημοσίευση των στοιχείων όσων αποδεικνύονται ασυνεπείς στην αποπληρωμή οφειλών τους προς τους προμηθευτές τους.

Αναλυτικότερα από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτουν τα εξής:

- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές ανήλθαν σε 1,519 δις. ευρώ στο τέλος Μαΐου καταγράφοντας αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση τον Δεκέμβριο του 2025.

-Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης έφτασαν τον Μάιο του 2026 στα 715 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 49 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025 με τις περισσότερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων.

- Δραστική αύξηση εμφάνισαν τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς από 180 εκατ. ευρώ που ήταν το Δεκέμβριο του 2025 έκαναν άλμα 166 εκατ. ευρώ μέσα σε πέντε μήνες και έφτασαν τα 346 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

- Σε ανοδική τροχιά κινήθηκαν και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων του δημοσίου τα οποία έφτασαν τα 235 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαΐου.

- Τα χρέη των υπουργείων διαμορφώθηκαν στα 159 εκ. ευρώ από τα οποία τα 68 εκ. ευρώ αφορούν οφειλές προς ιδιώτες που έχει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα 50 εκατ. ευρώ οφειλές του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο μέτωπο της φορολογίας το πρώτο πεντάμηνο του έτους, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ ενώ η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους συνολικού ύψους 176 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.