Κρατικός Προϋπολογισμός 2025: Πλεόνασμα κόντρα στους στόχους – Τι «έγραψαν» έσοδα και δαπάνες

Σε ταμειακή βάση, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού κατέγραψε πλεόνασμα 17 εκατ. ευρώ, όταν ο επικαιροποιημένος στόχος προέβλεπε έλλειμμα 2,586 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2024 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 369 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο ενισχυμένη ήταν η εικόνα στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε 8,006 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 5,327 δισ. ευρώ, αν και χαμηλότερα από τα 8,698 δισ. ευρώ του 2024.

Αν εξαιρεθούν 1,93 δισ. ευρώ που αφορούν υποεκτέλεση ή ετεροχρονισμό πληρωμών (μεταβιβάσεις και εξοπλιστικά), η καθαρή υπέρβαση έναντι των στόχων εκτιμάται στα 749 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών ξεκαθαρίζει ότι τα ταμειακά στοιχεία δεν ταυτίζονται με τα δημοσιονομικά (ESA) και αφορούν την Κεντρική Διοίκηση – όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

Η «ειδική περίπτωση» της Εγνατίας Οδού

Κομβικό ρόλο στα ταμειακά μεγέθη έπαιξε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Τον Δεκέμβριο 2025 είχε προβλεφθεί είσπραξη 1,3 δισ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομική επίπτωση για το 2025, καθώς η επίδραση σε όρους ESA ξεκινά από το 2026 και εκτιμάται σε 38,6 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε με τον ν. 5260/2025 και το συνολικό τίμημα διαμορφώθηκε σε 1,275 δισ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (306 εκατ. ευρώ), ο οποίος επιστρέφεται στον παραχωρησιούχο.

Στις 31/12/2025 αποδόθηκαν στον Ειδικό Λογαριασμό Δημοσίου Χρέους 759 εκατ. ευρώ, μετά από:

παρακράτηση 306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ,

180 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό σηράγγων,

30 εκατ. ευρώ για έξοδα συναλλαγής.

Τυχόν υπόλοιπο θα επιστραφεί στο Δημόσιο.

Στα 76,9 δισ. ευρώ τα έσοδα του 12μήνου

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 76,94 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 921 εκατ. ευρώ έναντι στόχου. Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως:

στη διαφοροποίηση εσόδων από την Εγνατία Οδό (591 εκατ. ευρώ, χωρίς δημοσιονομικό αντίκτυπο),

στα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ (–692 εκατ. ευρώ).

Θετική εικόνα παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα , που έφτασαν τα 71,97 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6% έναντι στόχου.

Δεκέμβριος: Γιατί «βγήκε χαμηλότερα»

Τον Δεκέμβριο 2025, τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 8,16 δισ. ευρώ, υστερώντας κατά 3,2 δισ. ευρώ από τον στόχο. Ο λόγος;

η 6η δόση του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2,109 δισ. ευρώ) εισπράχθηκε τελικά τον Νοέμβριο,

μειωμένα έσοδα ΠΔΕ,

διαφοροποίηση από τη σύμβαση Εγνατίας.

Δαπάνες κάτω από τον στόχο

Οι δαπάνες για το 2025 ανήλθαν σε 76,92 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,52 δισ. ευρώ έναντι στόχου, κυρίως λόγω υποεκτέλεσης μεταβιβαστικών πληρωμών και εξοπλιστικών δαπανών .



Ξεχωρίζουν μεταβιβάσεις:

1,696 δισ. ευρώ σε νοσοκομεία και ΠΦΥ,

400 εκατ. ευρώ για ΥΚΩ στην ηλεκτρική ενέργεια,

638 εκατ. ευρώ προς ΕΚΑΠΥ,

422 εκατ. ευρώ σε ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ και ΟΣΕ,

173 εκατ. ευρώ προς ΑΕΙ.

Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 14,61 δισ. ευρώ, ελαφρώς πάνω από τον στόχο και αυξημένες σε σχέση με το 2024.

Το 2025 έκλεισε με σαφή υπέρβαση στόχων σε ταμειακό επίπεδο. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν «βγήκαν τα νούμερα», αλλά πώς μεταφράζεται αυτή η εικόνα σε δημοσιονομικούς όρους και – κυρίως – τι περιθώρια αφήνει για το 2026. Εκεί αρχίζει το πραγματικό παιχνίδι.