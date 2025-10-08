Κρατήρας στην Αιτωλοακαρνανία: «Μεγάλη πιθανότητα πιο σοβαρής καταστροφής», λέει ο Λέκκας

Με έντονα υδρομετεωρολογικά και γεωδυναμικά φαινόμενα, όπως κατολισθήσεις και καθιζήσεις, συνδέεται ο κρατήρας που άνοιξε στο χωριό Φυτείες της Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τον Ευθύμιο Λέκκα.

Ο κρατήρας, ο οποίος έχει βάθος και πλάτος περίπου 6 μέτρα, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους για την ασφάλειά τους και τη σταθερότητα του εδάφους.

«Παραμένει μεγάλη η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής», τονίζει ο Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στην ΕΡΤ, η περιοχή βρίσκεται σε ζώνη με πετρώματα που διαβρώνονται εύκολα, γεγονός που ευνοεί την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων. «Το φαινόμενο αυτό δεν είναι σπάνιο. Εκδηλώνεται κατά καιρούς σε όλη τη ζώνη, από το Αιτωλικό μέχρι και την Αμφιλοχία», τόνισε, προσθέτοντας ότι παρόμοια περιστατικά - όπως αυτό στη Λέσβο, όπου αποκολλήθηκε βράχος— προκαλούνται από έντονες βροχοπτώσεις.

Στην περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας, ο κρατήρας δεν προκάλεσε ζημιές σε κοντινά σπίτια, τα οποία κατοικούνται κανονικά. Ωστόσο, η πιθανότητα σοβαρότερης καταστροφής σε ανάλογες συνθήκες παραμένει αυξημένη.

Τι να προσέξουν οι κάτοικοι

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι η ανίχνευση και η πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε μεγάλη κλίμακα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτεί σημαντικούς πόρους. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να παρακολουθούν προσεκτικά πιθανές ρωγμές σε σπίτια, δρόμους ή πεζοδρόμια, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τα πρώτα σημάδια κινδύνου. «Εάν παρατηρηθούν ρωγμές σε κτίρια, πεζοδρόμια ή δρόμους, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει την έναρξη του φαινομένου», σημείωσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ επισήμανε την ανάγκη καθιέρωσης θεσμικού ελέγχου της στατικότητας όλων των κτιρίων της χώρας, μέσω πιστοποιητικού ασφαλείας που θα επιβεβαιώνει την αντοχή τους —μια διαδικασία που, όπως είπε, θα πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες λόγω του υψηλού κόστους.