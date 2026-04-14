Κράτος Δικαίου στη Βουλή χωρίς Δένδια - Ταξίδι στο Κόσοβο έχει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Την Πέμπτη διεξάγεται στη Βουλή μία από τις πιο κρίσιμες πολιτικές «μάχες» ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πρόκειται για την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος Δικαίου που έχει ζητήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυρίως τα όσα θα πει κρίνονται (και) από τους νεοδημοκράτες ως εξόχως σημαντικά ως προς τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι σε δυο μείζονα θέματα της επικαιρότητας: Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

Την Πέμπτη, λοιπόν στο πρόγραμμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια υπάρχει προγραμματισμένο ένα ταξίδι. Στο Κόσοβο όπου ο κ. Δένδιας συνοδευόμενος από τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων θα επισκεφθεί τα στελέχη της Ελληνικής Δύναμης του Κοσόβου.

Περισσεύει να γράψω ότι υπάρχουν ήδη κακεντρεχείς που σχολιάζουν ότι ο υπουργός σαν να... σημαδεύει τις ημερομηνίες στις οποίες γίνονται τα - εκτός Ελλάδας -ταξίδια του.