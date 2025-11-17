Κρατούσαν σημειώσεις στις Βρυξέλλες

Σουξέ φαίνεται ότι είχε ο Υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης στη Σύνοδο Κορυφής για την Εκπαίδευση και τις Δεξιότητες που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας.

Η παρέμβαση του Έλληνα υφυπουργού και συγκεκριμένα οι επισημάνσεις του για τις Ακαδημίες ΕΕΚ και τους 130 νέους οδηγούς κατάρτισης ανάγκασε πολλούς εκπροσώπους Ευρωπαίων εταίρων μας να πιάσουν τα τάμπλετ ή τα στιλό τους και να κρατήσουν... σημειώσεις.

Μάλιστα και όπως ενημερώνει αυτόπτης μάρτυρας το ενδιαφέρον για την πρακτική της ελληνικής κυβέρνησης παρέμεινε αμείωτο και μετά το πέρας της ομιλίας του Κωνσταντίνου Βλάση. Με επίκεντρο τον Έλληνα αξιωματούχο στήθηκαν «πηγαδάκια» από φορείς που ζητούσαν διευκρινίσεις, ανταλλαγή εμπειριών, ακόμη και… έτοιμες συνταγές μεταρρυθμίσεων σχετικά με τις Επαγγελματικές Ακαδημίες και την Τρίπολη.