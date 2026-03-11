Κραυγή αγωνίας από τον ΠΟΥ: Το εκρηκτικό κοκτέιλ της υγειονομικής κρίσης στη Μέση Ανατολή

Περισσότερες από δέκα ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τα συστήματα υγείας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή δέχονται αυξανόμενη πίεση καθώς αυξάνονται οι τραυματισμοί και οι εκτοπισμοί πληθυσμών, συνεχίζονται οι επιθέσεις σε υγειονομικές δομές και εντείνονται οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

Οι εθνικές υγειονομικές αρχές του Ιράν αναφέρουν περισσότερους από 1.300 νεκρούς και 9.000 τραυματίες, ενώ στον Λίβανο καταγράφονται τουλάχιστον 570 νεκροί και πάνω από 1.400 τραυματίες. Στο Ισραήλ, οι αρχές αναφέρουν 15 νεκρούς και 2.142 τραυματίες.

Νεκροί και τραυματίες υγειονομικοί

Ταυτόχρονα, η σύγκρουση επηρεάζει τις ίδιες τις υπηρεσίες που έχουν προορισμό να σώζουν ζωές. Στο Ιράν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει 18 επιθέσεις σε υγειονομικές δομές από τις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα 8 θανάτους εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Την ίδια περίοδο στον Λίβανο, 25 επιθέσεις σε υπηρεσίες υγείας προκάλεσαν 16 θανάτους και 29 τραυματισμούς. Αυτές οι επιθέσεις δεν κοστίζουν μόνο ζωές, αλλά στερούν από τις κοινότητες την περίθαλψη τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο από ποτέ. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι ασθενείς και οι υγειονομικές εγκαταστάσεις πρέπει πάντοτε να προστατεύονται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

