«Πύρινη κόλαση» σε Ισπανία και Γαλλία: Δραματικές εικόνες εκκένωσης - Στέλνει Canadair η Ελλάδα

«Βιώνουμε δραματική κατάσταση, όχι μόνο σε διάφορες ισπανικές περιφέρειες αλλά και σε περιοχές γειτονικών χωρών. Οι δασικές πυρκαγιές καταστρέφουν χιλιάδες εκτάρια και πλήττουν πολλές πόλεις και χωριά», έγραψε σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, στην πλατφόρμα X ο Πέδρο Σάντσεθ, καλώντας για άλλη μια φορά τους πολίτες να «ακολουθούν τις συμβουλές» των Αρχών και των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης.

Η Ισπανία ζήτησε την αποστολή «τεσσάρων αεροπορικών μέσων» ενεργοποιώντας τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίτημα στο οποίο ανταποκρίθηκε η Ελλάδα στέλνοντας δύο Canadair καθώς πολλές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα στην περιοχή της Μαδρίτης.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας, «στο πλαίσιο του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα της Ισπανίας για συνδρομή στην αντιμετώπιση των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών, προσφέροντας δύο αεροσκάφη CL-415. Η ισπανική πλευρά έχει ήδη αποδεχθεί την ελληνική προσφορά.

Βρισκόμαστε στη διαδικασία οριστικοποίησης των επιχειρησιακών λεπτομερειών της αποστολής. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, ενώ προβλεπόμενο πεδίο επιχειρήσεων είναι η περιοχή του Τολέδο.

Παράλληλα, αξιολογούνται τα επικρατούντα καιρικά φαινόμενα της διαδρομής μετάβασης, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν τον χρόνο και τον τρόπο ανάπτυξης των εναέριων μέσων».

«Η γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και καταστάσεων εκτάκτων ανάγκης ενεργοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, ζητώντας τουλάχιστον τέσσερα αεροπορικά μέσα καταπολέμησης πυρκαγιών (...) Η Ελλάδα αποδέχθηκε το αίτημα, προσφέροντας τέσσερα αεροσκάφη Canadair CL-415. Στη διάρκεια του πρωινού, θα λάβει χώρα προπαρασκευαστική συνάντηση ενόψει της ανάπτυξης», ανακοίνωσε από την πλευρά του το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα

Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες ημέρες από περιοχές της Μαδρίτης, όπου αρκετές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Οι ισπανικές Αρχές έστειλαν το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, προειδοποιητικά μηνύματα εκκένωσης σε περίπου 3.500 κατοίκους της Aldea de Fresno, μιας περιοχής περίπου 60 χιλιόμετρα από την ισπανική πρωτεύουσα.



Στην επαρχία Άβιλα, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη εξαπλώνεται γρήγορα. Οι κάτοικοι των δήμων Burgohondo, El Tiemblo και Navaluenga κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τουριστικό συγκρότημα και οικιστική περιοχή στο El Tiemblo εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσης των φλογών.



Το μεγαλύτερο μέτωπο στην Ισπανία βρίσκεται στην άλλη πλευρά της Μαδρίτης, στην επαρχία Γουαδαλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας. Η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει 32.000 εκτάρια δασικής και αγροτικής έκτασης.

Η έκταση που έχει καεί στην Ισπανία από τις αρχές του έτους έχει φτάσει σχεδόν τα 125.000 εκτάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Οι φωτιές σαρώνουν τη Γαλλία - Απειλείται το θέρετρο Καπ Φερέ

Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.

«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο Γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους Ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις, κινητοποιώντας εκατοντάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι - στην πλειονότητά τους τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες - έχουν απομακρυνθεί από την Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από το Μπορντό. Μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες και τα καταλύματά τους, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Την αγωνία των κατοίκων περιέγραψε ο 69χρονος Πατρίκ Μαρτινό, κάτοικος της περιοχής Λε Πορζ, νότια του Μπορντό. «Οι χωροφύλακες ήρθαν και χτύπησαν κάθε πόρτα. Η φωτιά βρισκόταν περίπου 500 μέτρα μακριά. Πήραμε μερικά πράγματα και φύγαμε», είπε χαρακτηριστικά.

Οι φλόγες έχουν κατακάψει περίπου 48.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, ενώ περίπου 800 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό του μετώπου, με τη συνδρομή αεροσκαφών πυρόσβεσης.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο το νότιο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, μετέδωσε το France24 τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «σπίτι με σπίτι» προκειμένου να προστατεύσουν το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λεζ-Καπ-Φερέ όπως δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης της περιοχής, Μαρκ Βερμελέν.

Alors qu'elle se trouvait à Lège-Cap-Ferret pour assurer un duplex dans le 19.45 sur les incendies, notre journaliste Pauline Ben Sassi a assisté à l’explosion d’une bonbonne de gaz. Un sapeur-pompier a été blessé.



🎥 Florian Gourdin pic.twitter.com/hX2byKk8AC — M6 Info (@m6info) July 24, 2026

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασόν για να γλιτώσουν από την κόλαση – φωτιάς που μαίνεται έπειτα από εντολή εκκένωσης που εκδόθηκε από τις Αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού, όπως είπε στο AFP, το δημαρχείο της Αρκασόν.

Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε τέσσερις προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκκενώσουν την περιοχή λόγω της φωτιάς που μαίνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία, ανακοίνωσε ο δήμος.

Η χερσόνησος Καπ Φερέ απειλείται από πυρκαγιά πιθανόν τυχαίας προέλευσης που κατακαίει ένα δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη 22 Ιουλίου και έχει κάψει 87.000 στρέμματα.

Παράλληλα, η νοτιοανατολική Γαλλία δοκιμάζεται επίσης από δεκάδες νέες εστίες φωτιάς, τις οποίες ενισχύουν οι ισχυροί άνεμοι Μιστράλ γύρω από το ιστορικό χωριό Κοτινιάκ. Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι περίπου 25 κατοικίες έχουν καταστραφεί από την Τρίτη 21 Ιουλίου.

Το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει τη νότια Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις πυροσβέστες. Δύο έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη επιχειρώντας κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.