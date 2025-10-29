Κρεατίνη και β-αλανίνη: Πώς ο συνδυασμός τους μπορεί να ενισχύσει τις επιδόσεις στην άσκηση

Μια πρόσφατη ανασκόπηση στο περιοδικό Nutrients εξετάζει αν η συνδυαστική λήψη κρεατίνης και β-αλανίνης προσφέρει περισσότερα οφέλη από τη μεμονωμένη χρήση τους. Η κρεατίνη, ιδιαίτερα η μονοϋδρική της μορφή, υποστηρίζει την ταχεία αναπλήρωση της ενέργειας μέσω της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), ενισχύοντας δραστηριότητες όπως σπριντ και άρση βαρών, ενώ η β-αλανίνη συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης των μυών.

