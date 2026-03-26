Κρεμλίνο: Fake news η αποστολή drones στο Ιράν - Ψέμα ότι ο Πούτιν δε θέλει ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «ψέματα» άρθρο στους Financial Times (FT) σύμφωνα με το οποίο η Ρωσία παραδίδει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στο Ιράν, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχουν πραγματικά πολλά ψέματα στα ΜΜΕ. Και ακόμη και τα πιο σοβαρά μέσα ενημέρωσης δεν ντρέπονται να τα δημοσιεύουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντίμτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, κατά την καθημερινή συνέντευξη Τύπου, σχετικά με το άρθρο των FT.

Σύμμαχος επί μακρόν του Ιράν, η Ρωσία καταγγέλλει τα πλήγματα που εξαπολύουν από τα τέλη Φεβρουαρίου εναντίον της χώρας το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και τάσσεται υπέρ μιας «πολιτικής» διευθέτησης.

Η Μόσχα δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ότι χορηγεί συγκεκριμένη βοήθεια στο Ιράν αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια.

Όμως πολλά αμερικανικά ΜΜΕ έχουν πει πως η Μόσχα μοιράστηκε πληροφορίες των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών με την Τεχεράνη προκειμένου να εξαπολύσει τα πλήγματά της στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας στα μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, η Τεχεράνη επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε πολλές χώρες του Κόλπου.

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

«Ψέμα ότι ο Πούτιν δε θέλει ειρήνη»

Εξάλλου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ απέρριψε άρθρο γνώμης της αμερικανικής εφημερίδας New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί πλέον ειρήνη στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς το ψευδές.

«Είναι μια παντελώς ψευδής επινόηση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στη διάρκεια των τριμερών συνομιλιών που έχουν πραγματοποιηθεί, έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος προς μια διευθέτηση», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως η Ρωσία δεν έχει χάσει το ενδιαφέρον της για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά πρόσθεσε πως θέματα-κλειδί, περιλαμβανομένου του εδαφικού, δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί.

Το άρθρο του Ρώσου δημοσιογράφου Μιχαήλ Ζιγκάρ στους NYT ανέφερε πως η ρωσική οικονομία παρέπαιε νωρίτερα φέτος οδηγώντας τον Πούτιν σε εκείνο το σημείο να λάβει πιο σοβαρά υπόψη τις διαπραγματεύσεις για μια διευθέτηση στην Ουκρανία.

Ωστόσο ο Ζιγκάρ ανέφερε πως ο πόλεμος στο Ιράν αντέστρεψε αυτήν τη δυναμική ενισχύοντας τις τιμές του πετρελαίου, χαλαρώνοντας την οικονομική πίεση στη Μόσχα και μειώνοντας την εστίαση των ΗΠΑ στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να εξασθενίσει οποιοδήποτε κίνητρο για το Κρεμλίνο να επιδιώξει μια διευθέτηση.

Η Ρωσία έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ για τις πρόσφατες επιθέσεις με drones στην Ουκρανία

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνο Γιούρι Ουσάκοφ είπε πως οι ΗΠΑ ενημέρωσαν τη Ρωσία για τον πιο πρόσφατο γύρο συνομιλιών με ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα, που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Οι τελευταίες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία, την Ουκρανία και τις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο μήνα προτού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκινήσουν τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε πως η Ρωσία έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ για τις πρόσφατες επιθέσεις με drones της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών.

Ο Ντμίτριεφ πρόσθεσε πως η Ουκρανία προσπαθεί να επιδεινώσει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση μέσω τέτοιων επιθέσεων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ακόμη ότι οι ΗΠΑ έπαιξαν «θετικό και εποικοδομητικό» ρόλο στην απόφαση που έλαβε νωρίτερα φέτος η ΕΕ να μην κατασχέσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 210 δισ. ευρώ προκειμένου να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ είπε ακόμη ότι η Ρωσία είναι ευχαριστημένη με τη δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ εξαρτούν την προσφορά τους για παροχή εγγυήσεων ασφαλείας από την παραχώρηση από το Κίεβο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας του Ντονμπάς.

Το σχόλιο του Ζελένσκι σε συνέντευξη στο Ρόιτερς «δεν μπορεί παρά να μας κάνει ευτυχείς», είπε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.