Ρωσία: Δεν απορρίψαμε το σχέδιο ειρήνης του Τραμπ - Κάποια σημεία είναι δεκτά, άλλα είναι απαράδεκτα

Σκληρό πόκερ παίζεται ανάμεσα σε Ρωσία, ΗΠΑ και Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου που μετράει πλέον σχεδόν πέντε χρόνια από την έναρξή του.

Ύστερα από την κρίσιμη συνάντηση Γουίτκοφ, Κούσνερ και Πούτιν στο Κρεμλίνο το βράδυ της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου όπου συζητήθηκαν οι λεπτές γραμμές στα ειρηνευτικά σχέδια που έχουν προταθεί, ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε το πρωί της Τετάρτης ότι «δεν θα ήταν σωστό» να ειπωθεί ότι ο πρόεδρος Πούτιν απέρριψε τις αμερικανικές προτάσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση σε καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Πεσκόφ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Χθες ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε άμεση ανταλλαγή απόψεων. Κάτι έγινε δεκτό, κάτι χαρακτηρίστηκε ως απαράδεκτο. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμη συμβιβασμοί».

Ωστόσο, αρνήθηκε να αποκαλύψει οποιεσδήποτε λεπτομέρειες για τις πεντάωρες διαπραγματεύσεις. «Υπάρχει μια κατανόηση ότι όσο πιο ήσυχες γίνονται, τόσο πιο παραγωγικές θα είναι. Θα τηρήσουμε αυτήν την αρχή και ελπίζουμε ότι και οι Αμερικανοί ομόλογοί μας θα πράξουν το ίδιο».

«Η Ευρώπη καταδικάζει τον εαυτό της»

Παράλληλα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου καταδίκασε τη συμφωνία που επετεύχθη στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου ως το φθινόπωρο του 2027, σημειώνοντας ότι θα καταδικάσει την Ευρώπη να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική και θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

«Η Ευρώπη καταδικάζει τον εαυτό της σε πιο δαπανηρές πηγές ενέργειας, κάτι το οποίο θα προκαλέσει αναπόφευκτα συνέπειες για την ευρωπαϊκή οικονομία και μείωση της ανταγωνιστικότητάς της», σημείωσε ο Πεσκόφ κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Αυτό θα επιταχύνει μόνον τη διαδικασία που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια απώλειας από την ευρωπαϊκή οικονομία των ηγετικών της δυνατοτήτων», έκρινε ακόμη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει μια νομικά δεσμευτική, βαθμιαία απαγόρευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία μέσω αγωγών, με πλήρεις απαγορεύσεις να ισχύουν από τα τέλη του 2026 και το φθινόπωρο του 2027 αντίστοιχα.

Στη Ρωσία αναλογούσε το 12% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ τον Οκτώβριο, ενώ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε 45%.

Στην Ουάσιγκτον ο Ουμέροφ

Από την πλευρά της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο υψηλόβαθμος διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου συναντήσεις στις Βρυξέλλες με συμβούλους εθνικής ασφαλείας Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ουάσιγκτον.

«Ουκρανοί εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους στην Ευρώπη για το τι είναι γνωστό μετά τις επαφές που είχε χθες η αμερικανική πλευρά στη Μόσχα, και θα συζητήσουν επίσης το ευρωπαϊκό τμήμα της απαραίτητης αρχιτεκτονικής ασφαλείας», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στην εφαρμογή Telegram.

Πάντως, πηγή κοντά στην ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ζελένσκι επιστρέφει στο Κίεβο έπειτα από μια σειρά επαφών που είχε σε Παρίσι και Δουβλίνο.