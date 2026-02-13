Κρεμλίνο: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία στη Γενεύη στις 17 και 18 Φεβρουαρίου

Καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν βαλτώσει και η σύγκρουση πρόκειται να εισέλθει στον πέμπτο χρόνο της, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ότι νέες διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στη Γενεύη της Ελβετίας στις 17 και 18 Φεβρουαρίου.

«Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων (...) θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, επίσης σε τριμερή μορφή μεταξύ Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, προσθέτοντας ότι ο διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι θα ηγηθεί της ρωσικής αντιπροσωπείας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα εκπροσωπήσει την ουκρανική ή την αμερικανική πλευρά.

Ζελένσκι: Να γίνουν αποτελεσματικές συζητήσεις

Την Τετάρτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν τη διοργάνωση ενός τρίτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας την επόμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι, μετά από δύο συναντήσεις πριν από μερικές ημέρες στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο «αμέσως» αποδέχτηκε τη συνάντηση της Φλόριντα. «Δεν έχει σημασία για εμάς αν η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι ή στο Άμπου Ντάμπι. Το κύριο πράγμα είναι να υπάρξουν αποτελέσματα», πρόσθεσε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης το Σάββατο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να τερματιστεί η σύγκρουση, η πιο θανατηφόρα στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, «μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο».

Η Ρωσία, η οποία ξεκίνησε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022, κατέχει περίπου το 20% του εδάφους και πιέζει για τον πλήρη έλεγχο της ανατολικής περιοχής του Ντόνετσκ, ισχυριζόμενη ότι θα την καταλάβαινε με τη βία εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύγχαναν.