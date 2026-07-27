«Κρίνο & Αγκάθι»: Δείτε το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα της νέας σειράς εποχής του ΑΝΤ1

Μια νεαρή γυναίκα ζει εγκλωβισμένη στο παρελθόν. Ένας άντρας επιστρέφει ύστερα από 15 χρόνια φυλάκισης, κουβαλώντας ένα βαρύ μυστικό. Οι οικογένειές τους είναι δεμένες με ένα παρελθόν γεμάτο αίμα και σιωπή. Ένας έρωτας θα γεννηθεί πάνω σε ένα ψέμα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με αλήθειες που έμειναν θαμμένες για χρόνια.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και θα είναι μια ιστορία αγάπης, εκδίκησης και συγκλονιστικών αποκαλύψεων.

Οι κάμερες γράφουν ήδη και το 1ο backstage βίντεο από τα γυρίσματα αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν πίσω από τη δημιουργία, ρίχνοντας μια πρώτη αποκλειστική ματιά στην ατμόσφαιρα, τους πρωταγωνιστές, τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια μιας παραγωγής που θα ξεχωρίσει.

Η ταυτότητα της σειράς

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ανδρέας Μορφονιός και το σενάριο η Γιάννα Κανελλοπούλου. Με τους: Αναστασία Παντούση, Γιώργο Γεροντιδάκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Γιάννη Τσορτέκη, Μαρία Ζορμπά. Στον ρόλο του Στέλιου Δρογούτη, ο Στέλιος Μάινας.

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Ιορδανίδης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Σπύρος Σαραφιανός, Ορέστης Τζιόβας, Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Πασσάς, Νίκος Μέλλος, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Αναστασία Κονίδη, Μελίνα Βαμβακά, Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρης Μαυρουδής, Πάρης Θωμόπουλος, Γιάννης Βασιλώττος.