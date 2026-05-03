Κρις Τζένερ: «Λατρεύω το facelift μου, λατρεύω και τον γιατρό μου - Έχω εμμονή μαζί του»

Η Κρις Τζένερ έσπασε τη σιωπή της εν μέσω φημών ότι είναι δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματα του facelift της! Μιλώντας στο podcast της Κλόε Καρντάσιαν, «Khloé in Wonderland», η momager διέψευσε τις φήμες ότι είναι αναστατωμένη με την επέμβαση, αλλά και τον πλαστικό της!

Βάζει τέλος στις φήμες

Δεκαπέντε χρόνια μετά το πρώτο της facelift, η Τζένερ επισκέφτηκε και πάλι τον Δρ. Στίβεν Λεβίν για να κάνει ακόμη μία αισθητική επέμβαση και αμέσως μετά φούντωσαν οι κακές γλώσσες που την ήθελαν εξοργισμένη με το αποτέλεσμα που… γλίστρησε από το πρόσωπό της μερικούς μήνες μετά!

φωτογραφία YouTube

«Τον τελευταίο καιρό, αυτός ο τίτλος για το facelift μου, είναι που πραγματικά με τρελαίνει! Λένε ότι μισώ το facelift μου και είμαι πραγματικά θυμωμένη και έξαλλη με τον γιατρό μου, τον Στίβεν Λεβίν, κάτι που δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Είναι ένα κατάφωρο ψέμα. Λατρεύω το facelift μου. Λατρεύω τον γιατρό μου. Έχω εμμονή μαζί του», είπε η 70χρονη Τζένερ στο podcast.

φωτογραφία YouTube

«Στα 70 μου χρόνια δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός»

«Ο στόχος ήταν να κάνω ένα όμορφο λίφτινγκ και να μου δώσει μια ανανέωση και να κάνω μια όμορφη γραμμή στο σαγόνι, κάτι που πέτυχα. Κανονικά δεν θα είχα απαντήσει στις φήμες, αλλά ένιωσα ότι πραγματικά πληγώνουν κάποιον άλλο άνθρωπο», πρόσθεσε η Τζένερ, αναφερόμενη στον γιατρό της.

«Στα 70 μου χρόνια, δεν με νοιάζει τι σκέφτεται κάποιος για μένα. Δεν χρειάζομαι την έγκριση κανενός! Αγαπώ το πρόσωπό μου. Και είμαι πραγματικά εντάξει με την εμφάνισή μου», σχολίασε και ειλικρινά μας έπεισε!