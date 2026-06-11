Κρίση στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ: Παραίτηση - βόμβα του Βρετανού υπουργού Άμυνας

Σοβαρούς τριγμούς στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, προκαλεί η αιφνιδιαστική παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών.



Στην επιστολή παραίτησης, ο Χίλι φέρεται να εκφράζει την έντονη διαφωνία του με το υπουργείο Οικονομικών και την Ντάουνινγκ Στριτ, υποστηρίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες διεθνείς απειλές και να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η παραίτηση έρχεται έπειτα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων μεταξύ των βρετανικών υπουργείων Άμυνας και Οικονομικών για το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Αμυντικών Επενδύσεων, η δημοσίευση του οποίου είχε καθυστερήσει επανειλημμένως.



Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ο Χίλι θεωρούσε ότι οι προβλεπόμενοι πόροι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, τις σχέσεις με τη Ρωσία να παραμένουν τεταμένες και το ΝΑΤΟ να ζητά από τα κράτη-μέλη μεγαλύτερες αμυντικές επενδύσεις.



Η αποχώρησή του αποτελεί το πρώτο μείζον πλήγμα για την κυβέρνηση Στάρμερ σε επίπεδο κορυφαίων υπουργών και αναμένεται να πυροδοτήσει νέα πολιτική αντιπαράθεση για το κατά πόσο η Βρετανία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ και να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας.



Ο Τζον Χίλι είχε αναλάβει το υπουργείο Άμυνας μετά την εκλογική νίκη των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024 και θεωρείτο μία από τις πλέον έμπειρες προσωπικότητες της κυβέρνησης σε θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας.



Μέχρι στιγμής, η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει ανακοινώσει τον διάδοχό του, ενώ αναμένεται επίσημη τοποθέτηση του πρωθυπουργού εντός της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ