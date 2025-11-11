Θύελλα στο BBC: Επίθεση «από τα μέσα» βλέπουν οι άνθρωποί του - Η κρίση μεταφέρεται στη Βουλή

Τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η αποκάλυψη για το μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να κατευνάσει το BBC. Η υπόθεση προκάλεσε τις παραιτήσεις δύο κορυφαίων στελεχών του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού, με το BBC να βιώνει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις του τις τελευταίες δεκαετίες.

Στον απόηχο των γεγονότων, ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο χθες Δευτέρα (10/11) για το ντοκιμαντέρ στο οποίο είχαν μονταριστεί μαζί δύο διαφορετικά αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ το 2021, με αποτέλεσμα να αλλάζει το νόημα του λόγου του.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες το BBC με αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων εφόσον ο ειδησεογραφικός οργανισμός δεν «ανακαλέσει» μέχρι την Παρασκευή (14/11) τυχόν «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και εμπρηστικές δηλώσεις» σχετικά με αυτόν.

Ο παραιτηθείς Γενικός Διευθυντής του BBC, Τιμ Ντέιβι. Φωτό: Reuters

Την ίδια ώρα, έντονο είναι το παρασκήνιο για τους κλυδωνισμούς στην ηγεσία του BBC και για το πώς έγινε η διαρροή εσωτερικών δεδομένων για θέματα δεοντολογίας, που οδήγησε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Daily Telegraph από το οποίο ξεκίνησε η υπόθεση.

Η κριτική για παραποίηση στην ομιλία Τραμπ από το ντοκιμαντέρ της εκπομπής BBC Panorama, που προβλήθηκε πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024, καταγράφηκε αρχικά σε ένα εσωτερικό υπόμνημα του Μάικλ Πρέσκοτ, ενός πρώην συμβούλου της επιτροπής του BBC για θέματα δεοντολογίας. Το υπόμνημα αυτό ήρθε στα χέρια της Daily Telegraph και άλλων μέσων στη συνέχεια, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων -πρώτα από όλα στο φιλο-τραμπικό μπλοκ της Βρετανίας, οδηγώντας σε καταιγιστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC με διασυνδέσεις με το Συντηρητικό Κόμμα «ηγήθηκε της επίθεσης» όσον αφορά την άσκηση πίεσης στην ηγεσία του οργανισμού. Η πίεση αφορούσε ισχυρισμούς για συστηματική μεροληψία ως προς την κάλυψη θεμάτων για τον Τραμπ, για τη Γάζα, για τα δικαιώματα των τρανς.

Η «εμπλοκή» του Μπόρις Τζόνσον

Πηγές ανέφεραν ότι ο Ρόμπι Γκιμπ, πρώην επικεφαλής επικοινωνίας της Τερέζα Μέι, ο οποίος διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο του BBC κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Μπόρις Τζόνσον, σήκωσε τους τόνους σε βασικές συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που προηγήθηκαν της ηχηρής παραίτησης του γενικού διευθυντή, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες.

H παραιτηθείσα Διευθύνουσα Σύμβουλος του BBC News, Ντέμπορα Τέρνες. Φωτό: Reuters

Οι βουλευτές αναμένεται να θέσουν ερωτήματα στη Βουλή των Κοινοτήτων την Τρίτη σχετικά με τη συνεχιζόμενη αναταραχή στο BBC, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να μηνύσει για δυσφήμιση και να απαιτήσει αποζημίωση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τον τρόπο με τον οποίο το Panorama επεξεργάστηκε μία από τις ομιλίες του.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι το BBC είναι θεσμικά προκατειλημμένο, αλλά οι Συντηρητικοί και το Reform UK έχουν ασκήσει πολύ πιο κριτική.

Το επίμαχο απόσπασμα και το «σφάλμα κρίσης»

Το επεισόδιο της εκπομπής BBC Panorama που προκάλεσε τη «θύελλα» μεταδόθηκε λίγες ημέρες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2024, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε απέναντι στην Κάμαλα Χάρις.

Το ωριαίο ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Τραμπ: Μια δεύτερη ευκαιρία;», συνένωσε διαφορετικά αποσπάσματα από δύο τμήματα της ομιλίας του Τραμπ το 2021, λίγο πριν την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο, τα οποία εκφωνήθηκαν με διαφορά σχεδόν μιας ώρας.

Ο Τραμπ εμφανιζόταν να μιλά για νοθεία στις εκλογές και να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πρέπει «να βαδίσουν στο Καπιτώλιο» και «να πολεμήσουν κολασμένα». Ωστόσο, έτσι όπως έγινε το μοντάζ στην εκπομπή, φάνηκε σαν να έλεγε το ένα μετά το άλλο, παρά τη μεγάλη διαφορά ώρας που ειπώθηκαν. Δεν περιλήφθηκε επίσης το απόσπασμα στο οποίο ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά».

Shocking BBC scandal:

Internal report exposes how the BBC doctored Trump's 2021 speech to falsely portray him inciting Capitol Hill violence . Clips spliced to twist words; media bias at its worst. Time for accountability. Why BBC? 😢✨️💔 pic.twitter.com/WTvCKDoBUa — Bishop (@american_059) November 4, 2025

Σε «σφάλμα κρίσης» απέδωσε το μοντάζ αυτό ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, στη χθεσινή του συνέντευξη.

Ωστόσο, στην επιστολή του προς την επιτροπή πολιτισμού, μέσων ενημέρωσης και αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων, ο Σαχ ισχυρίστηκε ότι το υπόμνημα του Πρέσκοτ ήταν μια «μερική» και «προσωπική» περιγραφή των συζητήσεων του BBC και δεν αντικατόπτριζε μια πλήρη εικόνα των εσωτερικών συζητήσεων και των αποφάσεων που ελήφθησαν.

«Δεν είναι αλήθεια να λέμε ότι οι ανησυχίες έχουν αγνοηθεί ή ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα», αναφερόταν στην επιστολή του προέδρου του BBC.

Ενορχηστρωμένη επίθεση;

Ενώ οι άνθρωποι του BBC παραδέχονται ότι το υπόμνημα του Πρέσκοτ περιέχει ορισμένες ατέλειες, υπάρχει επίσης ανησυχία ότι το υπόμνημα αυτό αποτελεί μέρος μιας πολιτικής επίθεσης στην εταιρεία που προέρχεται «από μέσα».

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται στη σχέση μεταξύ Πρέσκοτ και Γκιμπ. Πηγές ανέφεραν ότι ο Γκιμπ, ο οποίος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για παρέμβαση σε συντακτικά ζητήματα, «ηγήθηκε της επίθεσης» σε δύο συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του BBC στις οποίες συζητήθηκε το υπόμνημα του Πρέσκοτ. Η πιο πρόσφατη ήταν την περασμένη Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Η υπόθεση για πολιτική προσπάθεια πίεσης στο BBC από τη βρετανική Δεξιά έχει απορριφθεί από όσους φέρονται να εμπλέκονται.

Ο Τζόνσον απέρριψε οποιαδήποτε τέτοιο θέμα ως «πλήρεις και απόλυτες ανοησίες». Το BBC δήλωσε ότι ο Γκιμπ ήταν μόνο ένας από την τετραμελή επιτροπή που διόρισε τον Πρέσκοτ και μόνο ένα από τα 13 μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Στο υπόμνημά του, ο Πρέσκοτ είπε ότι οι επικρίσεις του «δεν συνοδεύονται από καμία πολιτική ατζέντα».

«Να απομακρυνθεί ο Γκιμπ»

«Ο Γκιμπ δεν ήταν μόνο διευθυντής επικοινωνίας της συντηρητικής πρωθυπουργού Τερέζα Μέι και σύμβουλος σύνταξης στο GB News πριν διοριστεί από τον Τζόνσον. Έχει επίσης επανειλημμένα κατηγορηθεί ότι παρεμβαίνει σε συντακτικές αποφάσεις με τρόπο που είναι εντελώς απαράδεκτο για ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου - ειδικά για έναν τέτοιο κομματικό διορισμό», τόνισε ο ηγέτης του των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, σε άρθρο του στον Guardian.

«Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η αμεροληψία και η εμπιστοσύνη του BBC, ο Γκιμπ δεν θα πρέπει να έχει κανέναν ρόλο στον διορισμό του νέου γενικού διευθυντή. Η κυβέρνηση θα πρέπει να τον απομακρύνει αμέσως από το διοικητικό συμβούλιο - και να τερματίσει εντελώς την πρακτική των πολιτικών διορισμών, η οποία υπονομεύει τόσο άσχημα το BBC», αναφέρει ο Ντέιβι.

Σημειώνεται βέβαια ότι η κυβέρνηση δεν έχει την εξουσία να απομακρύνει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC. Η θητεία του Γκιμπ πρόκειται να διαρκέσει έως το 2028.