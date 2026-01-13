Κρίσιμα ορυκτά και γάλλιο: Η Ελλάδα στο παγκόσμιο παιχνίδι ισχύος του Future Minerals Forum

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης για τα κρίσιμα ορυκτά βρέθηκε η Ελλάδα, με τη συμμετοχή της στο Future Minerals Forum που φιλοξενεί η Σαουδική Αραβία, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή μετάβαση, η τεχνητή νοημοσύνη και η γεωπολιτική ασφάλεια διασταυρώνονται.

Ελλάδα και κρίσιμα ορυκτά σε παγκόσμιο τραπέζι

Στην Υπουργική Συνάντηση για τους Ορυκτούς Πόρους, με θέμα «Dawn of a global cause: Minerals for a new era of development», συμμετείχε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , εκπροσωπώντας τη χώρα στο Future Minerals Forum. Στο Ριάντ βρέθηκαν υπουργοί και υφυπουργοί Ενέργειας και Ορυκτών από 90 χώρες, στελέχη διεθνών οργανισμών όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και κορυφαίοι εκπρόσωποι πολυεθνικών του κλάδου, ανάμεσά τους οι Rio Tinto και Vale.

Γρ. Τύπου ΥΠΕΝ

«Το αθέατο θεμέλιο της πράσινης μετάβασης»

Ο κ. Παπασταύρου έθεσε ξεκάθαρα το διακύβευμα. Τα ορυκτά και οι σπάνιες γαίες δεν είναι απλώς πρώτες ύλες, αλλά ο κρίσιμος παράγοντας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία. Όπως σημείωσε, «τα ορυκτά είναι το αθέατο θεμέλιο της τεχνητής νοημοσύνης και της ενεργειακής μετάβασης».

Παράλληλα, παρουσίασε τη δυναμική της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στην παραγωγή βωξίτη και περλίτη, ενώ φιλοδοξεί να εξελιχθεί στον μοναδικό προμηθευτή γαλλίου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, ενός κρίσιμου ορυκτού για τεχνολογία, άμυνα και ψηφιακές εφαρμογές.

Γεωστρατηγικός ρόλος και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και στις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες του PTEC με τις ΗΠΑ, όπως ο Κάθετος Διάδρομος, με τον υπουργό να επισημαίνει ότι «η Ευρώπη, για να παραμείνει ανταγωνιστική, οφείλει να αναπτύξει σήμερα τα κρίσιμα ορυκτά της».

Γρ. Τύπου ΥΠΕΝ

Διμερείς επαφές Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας

Στο περιθώριο του Forum, ο κ. Παπασταύρου είχε διμερή συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Abdulaziz bin Salman Al Saud, με αντικείμενο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας και τα μεγάλα έργα του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία, σε μια χρονιά-ορόσημο, καθώς οι δύο χώρες συμπληρώνουν 100 χρόνια διμερών και διπλωματικών σχέσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του Έλληνα υπουργού στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο υπουργός Οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed Aljadaan, στην ιστορική πόλη της Diriyah, ένα ακόμη σήμα ότι τα κρίσιμα ορυκτά δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα, αλλά εργαλείο διεθνούς ισχύος.