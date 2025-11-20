Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον ΠΑΟΚ: Παραδόθηκε στον ΑΣ το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε σήμερα (20/11) στο μεγάλο έργο της Νέας Τούμπας, καθώς η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε επίσημα στον ΑΣ ΠΑΟΚ το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου. Η διαδικασία αυτή έρχεται ως επακόλουθο μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης νομικής και τεχνικής επεξεργασίας του κειμένου.

Από την αρχή υπήρχαν διάφορες ενστάσεις σχετικά με ορισμένα σημεία του προηγούμενου κειμένου. Ως εκ τούτου τα στελέχη της ΠΑΕ εργάστηκαν εντατικά και μελέτησαν κάθε λεπτομέρεια προκειμένου να παραδώσουν στον Ερασιτέχνη ένα μνημόνιο που θα περιγράφει με ακρίβεια κάθε στάδιο της κατασκευής του νέου γηπέδου.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την πλευρά της ΠΑΕ, το μνημόνιο, μετά τις τελευταίες αλλαγές, στοχεύει στο να προσφέρει στον Ερασιτέχνη την απόλυτη ασφάλεια που απαιτείται για την έναρξη και ολοκλήρωση της κατασκευής.

Το κείμενο περιλαμβάνει ξεκάθαρες εγγυήσεις, οι οποίες, όπως αναφέρεται, «υπερβαίνουν τα συνηθισμένα χρονοδιαγράμματα αντίστοιχων έργων». Παράλληλα, διασφαλίζει στην ΠΑΕ τη δυνατότητα να προχωρήσει με σταθερά και ασφαλή βήματα στην υλοποίηση του έργου.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Ερασιτέχνη, καθώς αναμένεται η αντίδραση και η τοποθέτησή του επί του τελικού κειμένου.