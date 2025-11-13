Κρίσιμες ώρες για τον αιδεσιμότατο Τζέσε Τζάκσον, τον ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο επί σειρά ετών ηγέτης του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, αιδεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον, νοσηλεύεται.



Εισήχθη στο νοσοκομείο στις 12 Νοεμβρίου και βρίσκεται υπό παρακολούθηση, σύμφωνα με την οργάνωση που ο ίδιος ίδρυσε, τη Rainbow PUSH Coalition. Ο Τζάκσον αντιμετωπίζει μια σπάνια νευροεκφυλιστική ασθένεια για περισσότερο από μια δεκαετία.



«Η οικογένεια εκτιμά όλες τις προσευχές αυτή τη στιγμή», ανέφερε η οργάνωση σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Ο αιδεσιμότατος διαγνώστηκε αρχικά με νόσο του Πάρκινσον, όπως ανακοίνωσε σε επιστολή προς τους υποστηρικτές του το 2017, σύμφωνα με την οργάνωση Rainbow PUSH Coalition. Ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο επιβεβαιώθηκε ότι η διάγνωση ήταν προοδευτική υπερνουκλεαρή παράλυση.



Ο Τζάκσον είχε νοσηλευτεί τον Αύγουστο του 2021, αφού βρέθηκε θετικός στον COVID-19 και ξανά τον Νοέμβριο του 2021, αφού έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, όπως ανέφερε τότε το Reuters.



Ποιος είναι ο Τζέσε Τζάκσον

Ο ηγέτης των πολιτικών δικαιωμάτων, ο οποίος αναδείχθηκε από το Κίνημα για τα Πολιτικά Δικαιώματα για να αγωνιστεί από την ισότητα των φύλων έως την οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη, παραιτήθηκε από την προεδρία της Rainbow PUSH Coalition το 2023. Η οργάνωση είχε μετεξελιχθεί από την Operation PUSH, την οποία ίδρυσε ο Jackson το 1971.



Ο Τζάκσον, ο οποίος είναι χειροτονημένος βαπτιστής ιερέας, ήταν προστατευόμενος του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και αναδείχθηκε σε εξέχουσα φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη δεκαετία του 1960.



Λίγο περισσότερο από μια δεκαετία μετά την υποψηφιότητα της βουλευτίνας Σίρλεϊ Τσίσολμ για την προεδρία το 1972, της πρώτης μαύρης γυναίκας που διεξήγαγε εθνική εκστρατεία με το Δημοκρατικό Κόμμα, ο Τζάκσον έγινε ο δεύτερος Αφροαμερικανός που διεκδίκησε την υποψηφιότητα ενός μεγάλου κόμματος για την προεδρία, ως υποψήφιος των Δημοκρατικών.

