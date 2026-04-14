Κρίσιμη εμφάνιση Μητσοτάκη στη Βουλή με ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και εσωκομματική πίεση

Περίοδος κρίσιμων αποφάσεων για την αποκρυστάλλωση της πολιτικής στρατηγικής του Μεγάρου Μαξίμου, αλλά και για το χρόνο εκδήλωσης των στρατηγικού χαρακτήρα πρωτοβουλιών, μεταξύ των οποίων και οι εκλογές είναι αυτή, που διανύουμε για το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται από το πρωί στο γραφείο του στην πρωθυπουργική έδρα, έπειτα από λίγες ημέρες ηρεμίας στα Χανιά. Εκεί, όπως μεταδίδουν πρόσωπα, που γνωρίζουν το κυβερνητικό παρασκήνιο, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ζυγίσει τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και να σταθμίσει τις επιλογές του μακριά από την πόλωση, που σημάδεψε το τελευταίο 10ήμερο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Ο «εκρηκτικός» συνδυασμός

Ο εκρηκτικός συνδυασμός των νέων δικογραφιών στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αναζωπύρωση του θέματος των παράνομων παρακολουθήσεων, αλλά και οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχει αναθερμάνει τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ακόμη και έως τις αρχές καλοκαιριού.

Πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκρούει σταθερά τη σεναριολογία περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ιδίως όσο διαρκεί η αναταραχή στη Μέση Ανατολή, αλλά και όσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εκκρεμότητες, που αφορούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως το θέτει, ωστόσο, έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας, ουδείς μπορεί να αποκλείσει προσφυγή στις κάλπες μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με όλους τους μήνες μετά το Σεπτέμβριο, να είναι «επίφοβοι» για τη διενέργεια της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης.

Κρίσιμη η ομιλία της Πέμπτης

Πριν από όλα αυτά, ωστόσο, ο πρωθυπουργός θα έλθει αντιμέτωπος με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την υπόλοιπη αντιπολίτευση, καθώς μεθαύριο Πέμπτη έχει ορισθεί η διεξαγωγή της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου, η οποία μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να προσλάβει το χαρακτήρα μετωπικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και των αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Στενοί συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη αφήνουν να εννοηθεί πως η κυοφορούμενη πρωθυπουργική παρέμβαση αναμένεται να είναι δηλωτική των επιδιώξεων του κυβερνώντος κόμματος για το αμέσως προσεχές διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως ο κ. Μητσοτάκης δεν θα προσέλθει στη συγκεκριμένη συζήτηση με το ρόλο του απολογούμενου. Αντιθέτως θα υπενθυμίσει όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που αποτελούν διαχωριστική γραμμή με τα κακώς κείμενα του παρελθόντος προκαλώντας το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης να τοποθετηθούν επί της ουσίας των συγκεκριμένων αλλαγών. Επιπλέον και στο φόντο της πρόσφατης πρότασης του περί ασυμβιβάστου ανάμεσα στην ιδιότητα του Υπουργού και του βουλευτή ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει μία πρόγευση των ευρύτερων θεσμικών αλλαγών γύρω από την εκλογική νομοθεσία, που σκέφτεται να εντάξει στην εν εξελίξει διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

«Μας άφησαν ακάλυπτους»

Ωστόσο τα προβλήματα για το κυβερνών κόμμα δεν περιορίζονται στην αντιπαράθεση του με τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ορισμένοι εκ των πολιτικών χειρισμών, που προκρίθηκαν, προκάλεσαν έντονο προβληματισμό στους κόλπους των «γαλάζιων» βουλευτών. Ήδη, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο FLASH, στο Μέγαρο Μαξίμου έχει ξεκινήσει η διαδικασία του damage control, ώστε να αμβλυνθούν οι φωνές ότι οι βουλευτές αφέθησαν ακάλυπτοι.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν την προσφορότερη δυνατή ημερομηνία, ώστε να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, πριν από το τακτικό Συνέδριο σε κάθε περίπτωση, όπως είναι παρασκηνιακά το αίτημα αρκετών μελών της γαλάζιας ΚΟ.