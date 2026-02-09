Κρίσιμη εβδομάδα για την ευρωπαϊκή διπλωματία - Στο τραπέζι άμυνα, οικονομία και το μέλλον της ΕΕ

Μια από τις πιο καθοριστικές εβδομάδες διπλωματικών διεργασιών ξεκινά για την Ευρώπη, με τους ηγέτες της ΕΕ να καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας και γεωπολιτικής αυτονομίας, σε μια περίοδο αυξανόμενων διεθνών εντάσεων.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του POLITICO, στόχος των διαδοχικών συναντήσεων είναι να διαμορφωθεί μια κοινή στρατηγική που θα ενισχύσει τον ρόλο της Ευρώπης ως αυτόνομου παγκόσμιου παίκτη - με έμφαση στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ και τη διαρκή στήριξη προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέττα εκτίμησε ότι οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η Ευρώπη μπορεί να καταστεί «πραγματικά ενωμένη, ώριμη και ανεξάρτητη», παραλληλίζοντας τη συγκυρία με την ιστορική τομή της Συμφωνίας του Μάαστριχτ το 1992, που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

Τετάρτη: Σύνοδος υπουργών Άμυνας – Εστίαση στην Ουκρανία

Η εβδομάδα ανοίγει την Τετάρτη (11/2) στις Βρυξέλλες με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση υπουργών Άμυνας, με αποκλειστικό θέμα την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Στη συνεδρίαση αναμένεται να συμμετάσχει ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος θα παρουσιάσει τις άμεσες επιχειρησιακές ανάγκες του Κιέβου.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων συγκαταλέγεται η προμήθεια επιπλέον αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως Patriot και NASAMS, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε αμυντική καινοτομία — κυρίως σε drones και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Η συζήτηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ανησυχίας για σταδιακή αποστασιοποίηση των ΗΠΑ από την ευρωπαϊκή ασφάλεια, γεγονός που -σύμφωνα με αναλυτές- υποχρεώνει την Ευρώπη να επεξεργαστεί εναλλακτικά σενάρια αυτοάμυνας.

Μετά τη συνεδρίαση θα ακολουθήσει άτυπο δείπνο και δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Kaja Kallas.

Πέμπτη: Οικονομική σύνοδος κορυφής στο Βέλγιο

Την επόμενη ημέρα, το επίκεντρο μεταφέρεται στην οικονομία, με τους ηγέτες των 27 κρατών-μελών να συναντώνται στο κάστρο Alden Biesen, στο χωριό Rijkhoven του Βελγίου.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται:

Απλοποίηση ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ενίσχυση της ενιαίας αγοράς

Μείωση εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες

Ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα ενημερώσει για τη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, ενώ αναμένεται συζήτηση και για την άρση δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα.

Στη σύνοδο θα τοποθετηθούν επίσης ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέττα, παρουσιάζοντας τις εκθέσεις τους για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η ΕΕ βρίσκεται πλέον σε ένα περιβάλλον «ενισχυμένου και όχι πάντα δίκαιου οικονομικού ανταγωνισμού».

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει προειδοποιήσει ότι «ο κόσμος έχει αλλάξει οριστικά — και η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει μαζί του».

Παρασκευή – Κυριακή: Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η εβδομάδα κορυφώνεται στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, τη σημαντικότερη διεθνή συνάντηση για ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Μεταξύ των ηγετών που θα δώσουν το «παρών» είναι:

Φρίντριχ Μερτς

Μαρκ Ρούτε

Μάρκο Ρούμπιο

Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Επισήμως, οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν:

Στην ευρωπαϊκή άμυνα

Στην ασφάλεια της ηπείρου

Στο μέλλον των διατλαντικών σχέσεων

Ανεπισήμως, όμως, το βασικό ερώτημα θα είναι αν η Ευρώπη μπορεί να σταθεί στρατηγικά χωρίς την αμερικανική στήριξη.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε εμφανίζεται επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι όσοι πιστεύουν πως η Ευρώπη μπορεί να λειτουργήσει πλήρως αυτόνομα, «ονειρεύονται».

Ανησυχία για τη ρωσική απειλή

Αναλυτές ασφαλείας υποστηρίζουν ότι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν για πιθανό ρωσικό στρατιωτικό εγχείρημα εναντίον συμμάχου του ΝΑΤΟ, ενόσω παραμένει στην εξουσία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το σενάριο αυτό ενισχύει τις πιέσεις για:

Αυξημένες αμυντικές δαπάνες

Κοινές ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνατότητες

Αυτόνομη επιχειρησιακή ικανότητα

Χωρίς άμεσες απαντήσεις – αλλά με κατεύθυνση

Παρότι δεν αναμένονται οριστικές αποφάσεις μέσα σε λίγες ημέρες, η ευρωπαϊκή ηγεσία επιδιώκει να θέσει τις βάσεις για μια νέα στρατηγική πορεία.

Η «εβδομάδα κρίσης» που εκτείνεται από τις Βρυξέλλες έως το Μόναχο αναμένεται να λειτουργήσει ως βαρόμετρο για το αν η Ευρώπη μπορεί να μεταβεί από την εξάρτηση στη γεωπολιτική αυτονομία - σε μια περίοδο όπου οι ισορροπίες ισχύος μεταβάλλονται ραγδαία.