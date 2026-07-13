Κρίσιμη η υγεία του 4χρονου που έπεσε σε πισίνα στην Καστοριά

Κρίσιμη παραμένει η υγεία του 4χρονου στην Καστοριά που έπεσε σε πισίνα, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή.

Το 4χρονο μαζί με την οικογένειά του βρισκόταν σε χώρο με πισίνα για μπάνιο, όταν ξαφνικά το είδαν να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό, με το πιθανότερο σενάριο να είναι πως ξέφυγε από την προσοχή των δικών του και έπεσε κατά λάθος μέσα στην πισίνα. Οι συγγενείς του μόλις αντιλήφθηκαν το ατύχημα έτρεξαν και ανέσυραν το παιδί που όμως είχε ήδη υποστεί ανακοπή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Τελικά το παιδί μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή μετά από πολλές προσπάθειες.



Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ παραμένει διασηλωνημένο, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.