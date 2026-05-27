Κρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο 1-0: Ο Ματετά έδωσε στους Λονδρέζους το Conference League

Η... μάχη των πρωτοεμφανιζόμενων σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης ολοκληρώθηκε και έβγαλε νικήτρια την Κρίσταλ Πάλας! Οι Λονδρέζοι «σήκωσαν» το Conference League στον τελικό της Λειψίας κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο και έγιναν η τρίτη ομάδα της αγγλικής πρωτεύουσας που κατακτά το τρόπαιο στα πέντε χρόνια ύπαρξης του.

May 27, 2026

Το μοναδικό τέρμα του τελικού πέτυχε στο 51' ο Ματετά, με την Πάλας να εξασφαλίζει εκτός από το τρόπαιο μια θέση στο Europa League της ερχόμενης σεζόν. Πάλεψε πολύ στο τελευταίο ημίωρο η Ράγιο, δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία για την εστία του Χέντερσον.

Η εξέλιξη του αγώνα

Έχοντας κυριευτεί από το άγχος και τον «φόβο», οι δύο πρωτάρες σε τελικό πέρασαν μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου χωρίς πρακτικά να δημιουργήσουν ευκαιρία. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 39', όταν από το γύρισμα του Ντε Φρούτος η μπάλα στρώθηκε στον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος πλάσαρε με το δεξί στέλνοντας λίγο δίπλα από την εστία την μπάλα.

Η Πάλας απάντησε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με μια μοναδική ευκαιρία. Ο Γουόρτον βρήκε με μια άψογη σέντρα μέσα στην περιοχή τον αμαρκάριστο Μίτσελ που είχε κινηθεί ως φορ, ο μπακ των Άγγλων όμως ανενόχλητος κατάφερε να μην σημαδέψει καν την εστία του Μπατάγια.

Το ξεκίνημα του δεύτερου 45λεπτου έφερε και γκολ στον τελικό. Στο 51ο λεπτό ο Γουόρτον κουβάλησε την μπάλα με πολλά διαθέσιμα μέτρα, επιχείρησε ένα σουτ στα όρια της περιοχής, ο Μπατάγια αντέδρασε αρχικά και από το «ριμπάουντ» ο Ματετά έδωσε στην Κρίσταλ Πάλας το προβάδισμα.

Πέντε λεπτά αργότερα οι τυπικά γηπεδούχοι άγγιξαν το δεύτερο τέρμα τους. Ο Πίνο εκτέλεσε υποδειγματικά ένα φάουλ στα όρια της αντίπαλης περιοχής, η μπάλα όμως δεν του έκανε το χατίρι, χτυπώντας και στα δύο δοκάρια της εστίας της Ράγιο! Μάλιστα, στην ακριβώς επόμενη φάση ο Ματετά βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Μπατάγια να διώχνει σε κόρνερ το πλασέ του Γάλλου φορ.

Μετά την ασφυκτική πίεση των Άγγλων η Ράγιο άρχισε να παίρνει το παιχνίδι στον δικό της έλεγχο, αναζητώντας γκολ ισοφάρισης για να στείλει στην παράταση το παιχνίδι. Παρόλα αυτά οι Ισπανοί δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά την εστία της Πάλας, που διαχειρίστηκε το άγχος της και κατέκτησε το πρώτο της ευρωπαϊκ΄π τρόπαιο στον πρώτο τελικό της ιστορίας της!

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Κανβό, Λακρουά, Ριάντ, Μουνιόθ, Μίτσελ, Καμάντα, Γουόρτον, Πίνο (80' Γκεσάν), Σαρ, Ματετά (76' Λάρσεν).

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Ράτσιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Λόπεθ (62' Ντίας), Βαλεντίν (62' Μεντί), Παλαθόν (77' Ακομάς), Ντε Φρούτος (70 Καμέγιο), Γκαρσία (70' Πάτσα), Αλεμάο.