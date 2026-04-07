Κριστιάν Αμανπούρ: Ποια είναι η δημοσιογράφος που «ενώνει» Ιράν με Δύση - «Ο λαός δεν αντέχει άλλο»

Με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η δημοσιογράφος Κριστιάν Αμανπούρ δημοσίευσε ένα βίντεο στο CNN, με το οποίο επαναφέρει τις εμπειρίες της από τα χρόνια που κάλυπτε το ρεπορτάζ του Ιράν.

Όπως λέει η Βρετανοϊρανή δημοσιογράφος, «ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Η επιθυμία των περισσότερων Ιρανών για ελευθερία και δημοκρατία». Θυμάται την περίοδο των μεταρρυθμίσεων στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και τις αρχές του 2000, όταν –όπως περιγράφει– «υπήρξε η αίσθηση ότι κάτι μπορούσε να αλλάξει».

Παράλληλα, αναφέρεται και σε προσωπικές της εμπειρίες από τα χρόνια του ρεπορτάζ στο Ιράν, περιγράφοντας τη ζωή των νέων, που παρά τους περιορισμούς έβρισκαν τρόπους να εκφραστούν και να διεκδικήσουν περισσότερη ελευθερία.

«Ο θάνατος της Μάχσα Αμινί ξύπνησε τη χώρα»

Στέκεται ιδιαίτερα στο 2009, όταν η επανεκλογή του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, το λεγόμενο «Πράσινο Κίνημα», το οποίο όμως καταπνίγηκε. Η ίδια σημειώνει ότι «οι διεκδικήσεις δεν σταμάτησαν, αλλά συνεχίστηκαν πιο σιωπηλά, μέχρι που ξέσπασε ξανά το 2022, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, που προκάλεσε νέο κύμα διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα».

Όπως λέει, «οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν και φέτος, με αιτήματα που συνδέονται πλέον και με την οικονομική κατάσταση και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ωστόσο, η Αμανπούρ εκφράζει την ανησυχία της ότι ο πόλεμος που βρίσκεται σε εξέλιξη έχει επισκιάσει την πραγματική εικόνα στο εσωτερικό της χώρας. «Δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η κατάσταση», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ελπίζει πως «κάποια στιγμή τα όνειρα του ιρανικού λαού θα γίνουν πραγματικότητα».

Christiane Amanpour, wearing the Islamic head covering and black robe in Tehran, 1997 / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποια είναι η Κριστιάν Αμανπούρ

Η Κριστιάν Αμανπούρ γεννήθηκε στη Βρετανία το 1958, κόρη Ιρανού και Αγγλίδας. Επί σειρά ετών εργάστηκε για το ειδησεογραφικό κανάλι CNN, στην αρχή ως πολεμική ανταποκρίτρια και στη συνέχεια ως παρουσιάστρια δελτίων ειδήσεων και τηλεοπτικών πολιτικών εκπομπών.

Γνωστή στο ευρύ κοινό έγινε με τις πολεμικές ανταποκρίσεις της κατά τη διάρκεια της ιρακινής εισβολής στο Κουβέιτ το 1990 και τον επακόλουθο Πρώτο Πόλεμο στον Περσικό κόλπο, για λογαριασμό του CNN.

Από το 1992 έως και το 2010 διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου ανταποκριτών του CNN, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη διεθνών εξελίξεων. Παράλληλα, την περίοδο 1996 – 2005 συνεργάστηκε με τη γνωστή εκπομπή «60 Minutes» του CBS, ως αναλύτρια διεθνών θεμάτων.

Το 2009 παρουσίασε τη δική της εκπομπή στο CNN με τίτλο «Amanpour», μέσα από την οποία φιλοξένησε συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες της παγκόσμιας επικαιρότητας.

Οι συνεντεύξεις που ξεχώρισαν

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Αμανπούρ έχει συνομιλήσει με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας.

Το 2014, η συνέντευξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο

Το 2013, η συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιράν, Χασάν Ρουχανί, ο οποίος απηύθυνε το πρώτο τηλεοπτικό μήνυμα Ιρανού προέδρου στα αγγλικά προς τους Αμερικανούς πολίτες

Το 2011, οι συνεντεύξεις με τον Μουαμάρ Καντάφι και τους δύο γιους του

Το 2008, η συνάντηση με τον Δαλάι Λάμα

Το 2003, οι συνεντεύξεις με τον Τόνι Μπλερ και τον Ζακ Σιράκ, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ

Το 2002, η συνέντευξη με τον Γιασέρ Αραφάτ κατά τη διάρκεια του εγκλωβισμού του στη Ραμάλα

Το 2001, η συνομιλία με τον πρόεδρο του Πακιστάν, Περβέζ Μουσάραφ, εν μέσω του πολέμου στο Αφγανιστάν

Το 1999, η συνέντευξη με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης

Το «όχι» στον πρόεδρο του Ιράν

Το 2022, η έμπειρη δημοσιογράφος ακύρωσε προγραμματισμένη συνέντευξη με τον πρόεδρο του Ιράν, Εμπραχίμ Ραΐσι, στη Νέα Υόρκη, όταν εκείνος έθεσε ως όρο να φορέσει μαντίλα κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Η ίδια επισήμανε ότι κανένας από τους προηγούμενους Ιρανούς προέδρους δεν είχε διατυπώσει αντίστοιχο αίτημα σε συνεντεύξεις που είχαν πραγματοποιηθεί εκτός Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη θα ήταν η πρώτη του Ραΐσι επί αμερικανικού εδάφους, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όταν «λύγισε» για το Ιράν: «Ο λαός δεν αντέχει άλλο»

Η διάσημη δημοσιογράφος είχε μιλήσει για την έκρυθμη κατάσταση στο Ιράν και λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, σημειώνοντας ότι «ο λαός του Ιράν δεν αντέχει άλλο» ενώ τόνισε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης αποτελεί μία «διεφθαρμένη ηγεσία που πλουτίζει».

Μιλώντας στο podcast «Christiane Amanpour Presents: The Ex Files», η Αμανπούρ αναφέρθηκε στην καταγωγή της και περιέγραψε πώς έφυγε η ίδια από το Ιράν: «Το Ιράν ήταν το σπίτι μου, έφυγα 45 χρόνια πριν τέτοια περίοδο το 1979 όταν ξεκινούσε η ιρανική επανάσταση. Αυτά τα γεγονότα με οδήγησαν να γίνω δημοσιογράφος, να μεταδίδω τέτοια γεγονότα στον υπόλοιπο κόσμο».

“Iran was my home”



As #Iran faces an internet blackout of over 100 hours, @amanpour emotionally reflects on the protests — and the challenge of staying objective when the story is deeply personal



— Christiane Amanpour Presents: The Ex Files (@AmanpourPod) January 13, 2026

Και με μεγάλη φόρτιση, συνέχισε: «Κάνω αυτό το ρεπορτάζ πρακτικά εδώ και 40 χρόνια. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές στο Ιράν, έχω υποστεί απαγορεύσεις εισόδου πολλές φορές, με καταγγελίες για το "κακό" μου ρεπορτάζ όταν δούλευα για λογαριασμό του ιρανικού λαού» πρόσθεσε.

Σημείωσε ακόμα ότι «έπρεπε να γίνω δημοσιογράφος που είναι έτοιμη να κάνει ρεπορτάζ στο Ιράν χωρίς φόβο ή οποιαδήποτε εύνοια και είναι κάπως φορτισμένο συναισθηματικά όντας η ίδια Ιρανή να πρέπει να κάνω ρεπορτάζ γνωρίζοντας ότι πρέπει να παρουσιάζω όλες τις πλευρές αλλά ταυτόχρονα να κατανοώ ότι πρέπει να πω την ιστορία του ιρανικού λαού χωρίς να μοιάζω με ακτιβίστρια».