Κριστιάνο Ρονάλντο: Η φωτογραφία με τον γιο του και το χιουμοριστικό σχόλιο για τους κοιλιακούς του

Τις καλοκαιρινές του διακοπές απολαμβάνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, χωρίς όμως να σταματά να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τους εκατομμύρια ακολούθους του. Αυτή τη φορά, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία στην παραλία μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του, Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ, με την ανάρτηση να γίνεται αμέσως viral.

«Όχι ακόμα»

Στο στιγμιότυπο, πατέρας και γιος ποζάρουν δίπλα-δίπλα, επιδεικνύοντας τη γυμνασμένη φυσική τους κατάσταση.

Ο 15χρονος Κριστιάνο Τζούνιορ δείχνει να ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην καθημερινή προπόνηση. Ωστόσο, ο Ρονάλντο δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει με χιούμορ, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας τη φράση «Όχι ακόμα», συνοδεύοντάς τη με emoji γέλιου.

Οι αντιδράσεις των followers

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια likes και χιλιάδες σχόλια.

Πολλοί χρήστες στάθηκαν στην εντυπωσιακή φυσική κατάσταση του 41χρονου ποδοσφαιριστή, ενώ άλλοι παρατήρησαν ότι ο γιος του φαίνεται να τον έχει ήδη ξεπεράσει σε ύψος. Δεν έλειψαν, φυσικά, και τα σχόλια που αποθέωναν τον αρχηγό της εθνικής Πορτογαλίας για την αφοσίωσή του στη γυμναστική και τον τρόπο ζωής του.

Πατέρας και γιος με κοινό πάθος

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει μιλήσει πολλές φορές για τη χαρά που νιώθει βλέποντας τον γιο του να αγαπά το ποδόσφαιρο και να ακολουθεί έναν πειθαρχημένο τρόπο ζωής.

Οι κοινές προπονήσεις και οι στιγμές που μοιράζονται εκτός γηπέδων αποτελούν συχνά μέρος των αναρτήσεών του, με αυτή τη νέα φωτογραφία να δείχνει τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει πατέρας και γιος, αλλά και το χιούμορ που χαρακτηρίζει την καθημερινότητά τους.