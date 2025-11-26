Κριστιάνο Ρονάλντο: Η συγκινητική κίνηση για τους συμπαίκτες του και ο φόρος τιμής στον Ζότα

Έπειτα από την κατάκτηση του UEFA Nations League το 2025, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μία κίνηση που μιλάει «περισσότερο από τα ίδια τα λόγια»: χάρισε σε κάθε συμπαίκτη του στην εθνική Πορτογαλίας ένα εξατομικευμένο ρολόι πολυτελείας, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην ομάδα και την τελευταία διάκρισή τους.

Cristiano Ronaldo gifted this watch to every player from the Portugal NT who participated in the UEFA Nations League 2025.



He also sent one with Diogo Jota's name and number to the player's family

Όλα τα ρολόγια ήταν χαραγμένα με το όνομα και τον αριθμό του κάθε ποδοσφαιριστή, προσδίδοντας μια προσωπική και διακριτική αξία στο δώρο. Την παράσταση όμως «έκλεψε» η κίνηση για τον Ντιόγκο Ζότα, που έχασε τη ζωή του σε τραγικό τροχαίο το καλοκαίρι λίγο καιρό μετά την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στους Ισπανούς. Το ρολόι του Ζότα στάλθηκε στην οικογένειά του ως φόρος τιμής, αναδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την ευαισθησία και τον σεβασμό του επιθετικού της Αλ Νάσρ.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και αλληλοστήριξης, και ότι η καρδιά ενός πρωταθλητή και ενός αρχηγού χτυπά για όλους όσους μοιράζονται τον ίδιο αγωνιστικό χώρο.