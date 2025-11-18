Κριστιάνο Ρονάλντο: Ο λόγος που θα επισκεφθεί τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Σε μια σημαντική εξέλιξη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να φιλοξενήσει τον είδωλο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου Κριστιάνο Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη (19/11), σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ανταποκριτής του MSNow στον Λευκό Οίκο, Τζέικ Τρέιλορ.



Συγκεκριμένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την ίδια ημέρα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος έχει προγραμματίσει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Η επίσκεψη του Μπιν Σαλμάν στις Ηνωμένες Πολιτείες εντάσσεται σε μια ευρύτερη ατζέντα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να είναι πιθανό να περιστραφούν γύρω από την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την πυρηνική ενέργεια.



Ωστόσο, η ταυτόχρονη επίσκεψη του Κριστιάνο Ρονάλντο στη χώρα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και έρχεται λίγες μέρες αφότου η εθνική του ομάδα, η Πορτογαλία, εξασφάλισε την πρόκριση για το επερχόμενο Μουντιάλ του 2026, το οποίο πρόκειται να φιλοξενηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο «CR7» θα γίνει ο πρώτος παίκτης που θα συμμετάσχει σε έξι διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, γεγονός που τον καθιστά κεντρική φυσιογνωμία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Θα υπέθετε κανείς ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αξιοποιήσουν την εικόνα του Ρονάλντο ως παγκόσμιου σούπερ σταρ για να προωθήσουν την ποδοσφαιρική υποδομή της χώρας. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα αθλήματα, οι ΗΠΑ υστερούν σε σχέση με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους στο ποδόσφαιρο, με τη χώρα να κατατάσσεται επί του παρόντος 16η στον κόσμο.

Τούτου λεχθέντος, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να επεκτείνουν το ποδοσφαιρικό τους αποτύπωμα, με το MLS να προσελκύει ήδη ονόματα όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Μάρκο Ρόις, ο Ζόρντι Άλμπα και ο Σέρχιο Μπουσκέτς, μεταξύ άλλων. Πάντως, η πιθανή παρουσία των Ρονάλντο και Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, επομένως, θα χρησιμεύσει ως μια συναρπαστική προοπτική για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες