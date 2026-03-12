Κριστιάνο Ρονάλντο: Ποιο είναι το πολυτελές μηχάνημα που χρησιμοποιεί για την αποκατάσταση του

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει ένα μυϊκό τραυματισμό στο δεξιό μηρό από το παιχνίδι της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Φάιγα στις 28 Φεβρουαρίου και βρίσκεται στην Ισπανία για την αποκατάσταση του.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κάνει κάνει «αγώνα δρόμου» για να προλάβει τα φιλικά της Εθνικής Πορτογαλίας ώστε να είναι έτοιμος στα φιλικά προετοιμασία για το Παγκόσμιο κύπελλο κόντρα σε Μεξικό (29/3) και ΗΠΑ (31/3).

Ο αρχηγός της Αλ Νασρ πρόσφατα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία που φοράει μπότες αποκατάστασης. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός της Cryo Sport βρίσκεται στην αγορά απο την μάρκα AVACR7, μια συνεργασία μεταξύ του 41χρονου σούπερ σταρ και της Advanced Recovery for Athlete (AVA), η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Βραζιλιάνο Ροντρίγκο Σαντάνα και έχει επενδύσει απο το 2022 ο «CR7».

Recovering and ready to watch the game today. Let's go, Al Nassr! 🟡🔵 pic.twitter.com/o7b9dD8MTN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 7, 2026

Τι είναι το Cryo Sport και πόσο κοστίζει;

Πρόκειται για ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται από ομάδες σε όλο τον κόσμο για τη μειωμένη μυϊκή κόπωση και την αποφυγή κραμπών. Επιπλέον, η μηχανή πίεσης αέρα που διαθέτει βοηθάει στην ανακούφιση από το πρήξιμο και πιθανές ενοχλήσεις των αθλητών. Το κόστος της συσκευής φτάνει τα 5.497 ευρώ και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας.

Πότε επιστρέφει ο «CR7»

Ο τραυματισμός του Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως χρειάζεται τέσσερις εβδομάδες ώστε να είναι 100% έτοιμος να επιστρέψει, κάτι που θέτει αμφίβολη την συμμετοχή του στην προσεχή προετοιμασία της Εθνικής Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, κατέστη σαφές ότι ο τραυματισμός ήταν πιο σοβαρός από το αναμενόμενο, απαιτώντας ξεκούραση και ανάρρωση. Ο τραυματισμός απαιτεί θεραπεία στη Μαδρίτη με τον επαγγελματία που συνεργάζεται με τον Κριστιάνο. Ελπίζουμε να επιστρέψει γρήγορα για να βοηθήσει την ομάδα», δήλωσε ο προπονητής της Αλ Νασρ, Ζόρζε Ζεσούς για τον τραυματισμό του Κριστιάνο.