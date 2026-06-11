Κριστίν Λαγκάρντ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού το καλοκαίρι - «Προφανές βήμα» η αύξηση των επιτοκίων

Ως ένα «προφανές βήμα» για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, σχολίασε την αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% η επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Κριστίν Λαγκάρντ.

Νέα άνοδος του πληθωρισμού κατά την διάρκεια του καλοκαιριού

Η κ. Λαγκάρντ εξήρε τη δουλειά της ΕΚΤ στον να διατηρήσει τον πληθωρισμό «σχεδόν εντός του στόχου τους τελευταίους 12 μήνες».

Ωστόσο, εξήγησε ότι «η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ θα τον διατηρήσει πάνω από τον στόχο κατά το α’ εξάμηνο του 2027».

Συζητήθηκε το μεγάλο ενεργειακό σοκ που επεκτείνεται σε ολόκληρη την οικονομία της ευρωζώνης. «Θα παρακολουθούμε προσεκτικά τυχόν περαιτέρω συνέπειες αυτού του μεγάλου ενεργειακού σοκ», συμπλήρωσε.

Από το β’ εξάμηνο 2027 η επιστροφή του πληθωρισμού στο 2%

Μάλιστα, σημείωσε ότι δεν βλέπει τον πληθωρισμό να επιστρέφει στον στόχο πριν από το β’ εξάμηνο του 2027.

Ο κύριος κίνδυνος θα είναι η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει τον πληθωρισμό σε νέα ανοδική κίνηση.

Όσον αφορά την οικονομική αξιολόγηση, η κ. Λαγκάρντ επανέλαβε ότι ο πόλεμος επηρεάζει τώρα περισσότερο αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

Υποχώρηση της ανάπτυξης

Η ΕΚΤ εξακολουθεί να θεωρεί ότι υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι για την ανάπτυξη, σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ.

Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του ήπιου ξεκινήματος του έτους και των οικονομικών στοιχείων που από εκείνη τη στιγμή δείχνουν ασθενή δραστηριότητα και επιδείνωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Όπως εξήγησε η κ. Λαγκάρντ, η συνεχιζόμενες πιέσεις θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν περαιτέρω τις τιμές της ενέργειας, να βλάψουν τα εισοδήματα και να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, οι αγορές συναλλάγματος και επιτοκίων έδειξαν ελάχιστη αντίδραση, τουλάχιστον όσον αφορά τους παράγοντες που αφορούν συγκεκριμένα την ΕΚΤ.

Τα θετικά στοιχεία

Υπάρχουν όμως, και αρκετά θετικά στοιχεία, σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, όπως οι ανθεκτικές αγορές εργασίας, οι σταθεροί ισολογισμοί των νοικοκυριών, οι εταιρείες που επενδύουν σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες και οι κρατικές δαπάνες για την άμυνα.

«Όλα αυτά θα πρέπει να μετριάσουν τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν», τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Σε περίπτωση που ο πόλεμος δεν κλιμακωθεί περισσότερο, αυτό αναμένεται να οδηγήσει τον πληθωρισμό σε «κάπως χαμηλότερο» επίπεδο.

Περαιτέρω καθοδική πίεση στον πληθωρισμό θα μπορούσε επίσης να προέλθει από πιο ασταθείς και αποτρεπτικές για τον κίνδυνο χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες θα επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση, ανέφερε η κ. Λαγκάρντ.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ απέφυγε να απαντήσει εάν η σημερινή αύξηση των επιτοκίων αποτελεί την αρχή ενός νέου κύκλου ανοδικής πορείας. Αρκέστηκε μόνο στη δήλωση ότι η σημερινή απόφαση ήταν απλώς ένα «αρκετά προφανές» βήμα.