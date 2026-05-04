Κρίστοφερ Κράμερ: Ο ποδοσφαιριστής που στην καριέρα του κατέκτησε μόνο το... Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν ξεκινάει την καριέρα του έχει σκοπό να αγωνιστεί σε μια μεγάλη ομάδα, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα και να κατακτήσει τίτλους. Ο Κρίστοφερ Κράμερ είναι μια σπάνια περίπτωση ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει κανέναν τίτλο σε συλλογικό επίπεδο σε 14 χρόνια καριέρας, όμως κατέκτησε την μεγαλύτερη κούπα που υπάρχει με την εθνική Γερμανίας.

Ο πλέον παλαίμαχος μέσος αγωνίστηκε μόνο στην πατρίδα του τη Γερμανία σε ομάδες όπως η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Γκλάντμπαχ, έχοντας και έναν δανεισμό στην Μπόχουμ και δεν κατάφερε με καμία από αυτές, ούτε καν να πλησιάσει μια κατάκτηση. Ο 35χρονος παλαίμαχος έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική Γερμανίας τον Μάιο του 2014 σε ένα φιλικό με την Πολωνία, μετά από μια εντυπωσιακή χρονιά με την φανέλα της Γκλάντμπαχ όπου εντυπωσίασε τον τότε προπονητή της «Μάνσαφτ», Γιόαικμ Λέβ. Τότε, συμμετείχε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 στην Βραζιλία όπου συμμετείχε 43 λεπτά σε ολόκληρη την διοργάνωση. Από αυτά, τα 31' ήταν στον τελικό απέναντι στην Αργεντινή, όπου είχε και ένα επεισόδιο που στην αρχή ήταν τρομακτικό, αλλά στην συνέχεια εφόσον ήταν καλά ήταν πολύ αστείο.

Ο Κράμερ χτύπησε το κεφάλι του στο 16ο λεπτό σε σύγκρουση με τον Γκαράι και σωριάστηκε στο έδαφος προκαλώντας ανησυχία στους συμπαίκτες του. Τελικά δέχθηκε βοήθεια από το ιατρικό επιτελείο και συνήλθε, όταν όμως πήγε ο διαιτητής της αναμέτρησης να δει αν όλα είναι καλά ο ίδιος τον ρώτησε «στον τελικό είμαστε;». Μάλιστα αυτό το σκηνικό έγινε η αφορμή οι συμπαίκτες του Φίλιπ Λαμ, Μάνουελ Νόιερ και Τόμας Μίλερ να δημιουργήσουν ένα ξεκαρδιστικό βίντεο... τρολλάροντάς τον σε εκπομπή της γερμανικής τηλεόρασης.

Τελικά η Γερμανία κατέκτησε το Μουντιάλ επικρατώντας της Αργεντινής στον τελικό, με τον Κράμερ να γράφει ιστορία ως ο ποδοσφαιριστής που σε ολόκληρη την καριέρα του κατέκτησε μόνο... το Παγκόσμιο Κύπελλο.