Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση για ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (27/4) στην Κρήτη, όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου Agusta-Bell προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση, εξαιτίας τεχνικής βλάβης, κοντά στο χωριό Μαθιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλήρωμα, που αποτελούνταν από τρία μέλη, αντέδρασε άμεσα και με απόλυτο επαγγελματισμό, καταφέρνοντας να προσγειώσει το ελικόπτερο με ασφάλεια, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ευτυχώς, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Μάλιστα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) προχώρησε σε ανακοίνωση για το συμβάν αναφέροντας τα εξής:

«Περιστατικό με Ελικόπτερο AB-205

Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης.

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος, Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ»